搶醫護人力 各醫院陸續加薪

新光醫院昨天率先宣布，五月一日起調升全院輪值三班護理人員薪資百分之六點五，白班護理人員薪資平均可達六萬三千元。為爭取醫護人力，各醫院陸續展開行動，公立醫院如台大、台北榮總與三總與軍公教同步調薪，北醫附醫也比照；長庚醫院每年七月一定調薪，今年幅度討論中。

新光醫院行政副院長洪子仁指出，今年各醫院急診室壅塞嚴重，急重症醫療崩潰，起因即是護理師不足，導致病房關閉，病人只能在急診待床，「足夠護理人力是解決問題根本」。新光醫院護理人員自前年十一月至今年五月，調薪幅度逾百分之廿，盼藉由提高薪資，吸引更多醫護人才投入。

台北榮總院長陳威明表示，北榮針對護理師薪資採滾動式修正，「我們不說自己最好，但一定在前段班，且前進不會有終點。」他強調，留才不只靠加薪，提供良好工作環境，讓病人與醫院尊重護理師，「沒有幸福快樂的員工，就沒有具有溫度的服務。」

長庚醫療體系每年七月例行加薪，過往幅度約百分之四，今年漲幅研議中，院方希望改善關床與急診壅塞，並維持護理人員排休，避免過勞出走潮。三總也藉由提高護理師聘等提升薪資待遇，每月薪資增加二千七百元至七千元；台北醫學大學附醫隨公務人員調薪，並增加病房績效獎金與提高護理師留任獎金。

衛福部近期公布醫院護理人員薪資，依年資分級在五至八萬元間，不料引來基層怒火。衛福部說明，這是醫院自行登錄的平均薪資，包含本薪、專業加給及非經常性薪資，如年終獎金、績效獎金等。洪子仁表示，醫院護理人員固定月薪，應朝平均薪資目標努力，「護理人員在醫療體系中扮演重要角色，薪資應合理反映其專業價值與貢獻。」

洪子仁表示，畢業季將至，院方祭出重本，調升薪資，盼吸引護理系畢業學生投入第一線醫療場域，這次加薪範圍，從急診室、加護病房、一般病房等，大小夜班另有加給，預計加薪後薪資為私立醫院最高。他呼籲，政府也應給予獎勵措施，提高健保總額成長率至百分之六以上，保障健保點值零點九五以上，強化醫療機構經營韌性。