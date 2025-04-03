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虎航首航桃園—大分 桃園—鳥取5月29日開航

聯合報／ 記者邱瓊玉／大分報導
台灣虎航昨正式開航桃園-大分航線，台灣虎航商務長許致遠(右）也在首航記者會上和大分縣知事佐藤樹一郎（左）簽署MOU。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航昨正式開航桃園-大分航線，台灣虎航商務長許致遠(右）也在首航記者會上和大分縣知事佐藤樹一郎（左）簽署MOU。記者邱瓊玉／攝影

台灣虎航昨天正式開航桃園—大分航線，也是台灣虎航飛航日本的第廿一個航點。台灣虎航商務長許致遠親自率隊到大分參加首航儀式，他透露，五月廿九日也將開航日本鳥取，目前也有其他航點正在洽談，預計下半年推出。

許致遠表示，很多台灣人來日本旅遊多次，想要更深度的旅遊，所以二線城市比以前都要來得更旺，大家更想要去體驗一下別人沒去過的祕境，開航大分航線不僅方便旅客遊玩，更可以串連九州其他三個航點，利用Ａ進Ｂ出的方式，規畫旅遊。

大分縣知事佐藤樹一郎說，此次是首次開通連結台灣最大都市台北（台灣桃園國際機場）與大分的航線，希望台灣的旅客們不僅能夠享受大分的溫泉，還能探索縣內許多尚未被廣泛認識的魅力景點，並盡情體驗大分的魅力。

台灣虎航 日本 航線

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