史博館5.8萬件文物 「新家」開工

一個博物館的身世，就是一個城市的身世；一個城市的身世，就是一個國家的身世。」國立歷史博物館昨於新北市中和區舉辦典藏文物庫房新建工程開工祈福儀式，預計二○二七年底落成，將成為史博館五萬件文物的典藏中心。文化部長李遠表示，史博館的現代化典藏庫房終於動工，文物將有一個「家」。

李遠表示，今年是史博館建館七十年，正是藉由博物館回顧台灣歷史變遷的重要時刻。史博館的修復及升級工程自文化部第一任部長龍應台開始構思，歷經五任部長，去年史博館本館完成整修正式開幕。

史博館成立之初並無館藏，一九五六年教育部撥交戰後日本歸還古物及河南博物館原藏文物，成為館藏基礎。此後陸續透過政府機關撥交、各界捐贈、館方購藏、民間發掘出土文物等收藏管道，收藏文物已達五萬八千多件。

二○一七年史博館整建工程啟動，歷經三百一十天、逾萬人次的包裝整理，將史博館五萬件文物暫時典藏於各地合作的庫房。李遠形容，這些文物遷徙的過程，就像台灣歷史中人物的遷徙，而五位部長接力完成，文化工作其實急不來，它是一棒接一棒。

史博館長洪世佑表示，史博館自一九五五年建館以來，始終沒有一座現代化的典藏文物庫房。今年建館七十周年，興建典藏文物庫房開工是極重要的里程碑，規劃興建地下一層、地上五層鋼筋混凝土的典藏專用建築，總樓地板面積約一千五百坪，預計二○二七年底完工。

洪世佑表示，典藏庫房將創造穩定與適當溫濕度環境，兼具防蟲、防火、防水、防震等各功能。傳統庫房較為耗能，而新建典藏庫房設計為綠色及智能的庫房，未來將可達到節能減碳的目標。