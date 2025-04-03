傷心地有了光 太魯閣號罹難者家屬：盼銘記事故

台鐵太魯閣號撞車出軌事故昨逢四周年，罹難者家屬在事故點設計「紀念之光」，傳達對死難家人永恆的愛。家屬昨和交通部長陳世凱搭乘四○八次列車到花蓮，行經事故隧道時燈光感應亮起。罹難者家屬哽咽說，啟用前多次測試時沒有特別感觸，不知為何今天特別難過。

東部幹線列車從昨起到四月八日行經和仁、清水及崇德三處隧道，燈光感應後會亮起；今後每年四月二日到六日也會感應發亮五天，家屬盼追思家人並督促台鐵提升行車安全。台鐵表示，「紀念之光」為感應燈，列車通過後才會亮，避免影響司機員視線。

只是施作金額高達八千多萬元，遭質疑太貴。

家屬委任律師陳孟秀說，美國紀念九一一事件花費九點七三億美元蓋紀念館；ＪＲ西日本紀念福知山線超速出軌事故，投入大量經費保存破碎車廂，世界各國都在做，「難道沒有意義嗎」？事故四周年沒看到台鐵員工為家屬的不幸遭遇追悼，卻關注紀念燈光經費太貴，可站在不同立場批評，但不要只用數字評價整件事。

陳孟秀說，台鐵原要在事故點設紀念碑，但家屬認為地方偏僻沒人經過，才規畫改做「紀念燈光」，隧道裡施工難度高，每晚只能上工二至三小時，才造成整體經費較高，若點燈能撫慰家屬傷痛的心，換來台鐵提升安全意識，絕對無價，今年點燈活動結束後，會與台鐵檢討調整，未來希望成為常態性，不會為點燈而點燈。

昨天廿多名家屬與律師搭乘四○八次列車到花蓮，列車經過事故現場時，家屬們依然忍不住落淚。罹難者家屬程俐涵哽咽說，希望這件事可以一直被記住，透過燈光意涵讓民眾、台鐵員工將這起事故銘記於心，未來難過的事情不再發生。

二○二一年四月二日，台鐵四○八次太魯閣號行經花蓮秀林鄉清水隧道北口時，撞車出軌造成四十九人罹難、三○九人輕重傷；此後每年四月二日，家屬都到事故地點獻花憑弔。