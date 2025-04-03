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健康你我他／感謝善良家屬 支持疲憊醫護

聯合報／ 文／郭俐君（高市前金）
站在急診第一線，會保持笑容去照顧病人及家屬的情緒。圖／郭俐君提供
站在急診第一線，會保持笑容去照顧病人及家屬的情緒。圖／郭俐君提供

全台各大急診壅塞至大廳，早已是常態，如何照顧病人及家屬的情緒也是一門學問，雖說醫療不是服務業，但站在急診第一線的我們，還是只能保持著笑容去照顧他們。

疫情趨緩，急診盛況仍不減反增，到處都是壅塞的狀態，哪裡能擺床就擺，很多時候連床都不夠躺只能壓擔架。因護理人力不足，一些病房開不了，即便有開病房，也一樣因醫護人員不足，全滯留在急診。

急診的環境本來就不好，吵雜、狹窄，對病人來說得不到充分休息，家屬也無法有良好的空間照顧病人。病人或家屬總是會詢問何時可以上病房，態度差的家屬可能會咆哮說「已經等很久，為何還不能上去」，我們只能無奈回覆需要再等候，沒有人知道病房的人何時出院。

看急診非採先來後到，而是輕重緩急，常遇到病人或家屬說「我等這麼久，怎麼還沒到我？」、「我比他先來，為什麼他比我先看？」並啟動咆哮模式面對醫護人員。

在護理人力缺乏下，護理師們也只有一雙手而已，並無法即刻處理每一位病人，希望大家都能有耐心，我們都能理解生病不舒服，只是每個就診者都是不舒服來的，請將心比心，而非以謾罵態度，並不會加快護理師們的速度。

支持我們上班動力，是那些善良有人情的家屬與病人，偶爾收到一顆糖、一杯咖啡，覺得我們的疲憊還是能得到同理。

人力 護理師 醫護人員

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