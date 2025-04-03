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陪伴青春期孩子 從監督者變朋友

聯合報／ 馬心怡／台大醫院臨床心理中心臨床心理師

青春期」對家長來說，是育兒人生的大魔王關卡。許多父母主訴孩子進入青春期後彷彿變了一個人，情緒起伏大、頂嘴、挑戰底線等，親子衝突大小不斷，面對情緒的張力及情感上的衝突，讓人感到相當挫折。

青春期的孩子在短時間內因生理及心理快速地成長與變化，家長首要做的事情應是持續為孩子提供保護及保障，成為變化中穩定的基石，家裡是溫暖、可以休息的地方，有任何需要時有人可以支持、討論。

為了要持續接軌孩子世界發生的事情，家長的態度跟角色也要隨之逐漸調整，從一個監督者轉換成朋友、陪伴者的角色，成為孩子心中值得被信賴及能夠穩定提供支持的大人。

家長可以安排穩定的家庭活動，建立與孩子間互動的機會，了解孩子的想法及生活狀態，由於青春期孩子尚未有足夠成熟的判斷或是思考能力，藉由互動能夠有較多機會持續引導，幫忙他們樹立正確的價值觀及增加問題解決能力。

青春期親子互動的調整，從兒童時期便可以開始進行，當有衝突或困難時，就需要好好停下來思考。可參考以下三個做法：

1.把孩子當作一個獨立的個體，以客觀角度看待他，或從孩子周遭的老師、同學、朋友或其他家人的收集觀察。

2.看到屬於孩子的專長或優弱勢，幫助他更了解自己，發揮能力。

3.保持開放、有興趣的態度，嘗試去了解孩子的世界。

努力不放棄很重要，一次次好的互動經驗累積，會持續增進家長與孩子之間的關係，孩子其實比想像中的還需要我們，而我們對孩子的肯定及看見，也是重要的鼓勵與力量。在照顧、陪伴孩子之餘，請父母不要忘記好好照顧自己，先將自己穩定下來，才能夠好好承接孩子的情緒及需求。

情緒 衝突 青春

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