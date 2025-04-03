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全台老福機構遞減 業者：評鑑嚴苛經營壓力大

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部統計，老福機構數縮減，從106年最高峰1099家，下滑至去年僅剩1048家，可入住人數為5萬9869人，同時，機構住宿式長照機構新增牛步，至113年全台僅121家；示意圖。本報資料照片。
衛福部統計，老福機構數縮減，從106年最高峰1099家，下滑至去年僅剩1048家，可入住人數為5萬9869人，同時，機構住宿式長照機構新增牛步，至113年全台僅121家；示意圖。本報資料照片。

衛福部統計，全台老福機構數量遞減，全台機構住宿長照機構截至去年僅有一百廿一家。第一線業者表示，因應護理荒，衛福部加碼補助，人才流至醫院，還面臨比醫院更嚴苛評鑑管理，許多經營者屆齡便不願繼續經營。

貴族老人長期照護中心主任桑予群說，住宿式長照機構面臨內部推力、外部誘因等挑戰，雙北住宿機構減損最快，原因是更新誘因太大，建商動輒給予數億元補貼，加上機構經營、收費受政府規定，並非自由市場，「不像墾丁民宿音樂祭時收費可從每晚八百漲到八千」，兩相權衡，經營者寧願選擇都更，不想繼續經營機構。

照服員薪資廿多年未明顯調升，無法反應物價飆漲。桑予群說，住宿式機構面臨嚴峻照服員、護理人力荒，近年隨護理缺工議題躍上新聞版面，政府大規模補助醫院護理津貼，因工作內容相近，導致護理人力流往醫院追求更高薪水，自家機構近年有好幾位護理師相繼轉往醫院就職，月薪高出兩萬多元，「機構有收費限制，加薪比不上公部門力量，人力失衡會逐漸明顯。」

高額自費是住宿式機構發展一大阻力。桑予群表示，長照二點○未納入住宿式機構，政府提出補助家屬每月一萬元，但家屬平均自付額度仍高達四萬元以上，與使用長照資源只需負擔百分之十六、不出二萬元費用有所差距，未來納入長照三點○，每月補助費用也僅一點五萬元，且是每年給付而非按月發放，對緩解經費壓力效果有限。

桑予群表示，長照機構逾七成都是老福機構，其評鑑標準比醫院還要嚴格，許多機構為了些許分數拚盡全力，甚至有告上行政法院，長照機構照服員、護理師教育訓練每年必須二四○小時是醫院二倍，管理壓力甚鉅，許多年事已高經營者於是選擇退出。

住宿 照服員 長照

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