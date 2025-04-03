老福機構漸退場 專家：資源荒恐釀長照悲歌

台灣今年將進入超高齡社會，各項長照資源布建刻不容緩，但衛福部統計，老福機構家數從一○六年一○九九家下滑至去年一○四八家，可入住人數五萬九八六九人，而住宿式長照機構新增速度緩慢，至去年底全台僅一二一家提供一萬二三五二床，專家呼籲政府正視資源不足現況，避免長照悲歌。

政府推動住宿式機構獎勵方案，設置一百床機構可獲九千萬至二億元補助，台北市政府則加碼補助每床廿萬元，但機構經營者仍無感。

貴族老人長期照護中心主任桑予群說，以自家機構所在台北市為例，即使祭出政策牛肉，仍無業者申請新設住宿式機構，形成「照護資源沙漠」，同時長照悲歌卻不斷發生，政府應正視住宿式機構發展受限問題，否則未來長照資源供不應求情況將加劇。

衛福部長照司副司長吳希文指出，住宿長照機構持續增加，為均衡住宿資源，已針對資源不足地區給予獎勵計畫，鼓勵公私協辦設立住宿式長照機構，至去年底共五十八件申請案，增加七二二六床，內政部、教育部及各縣市政府也協助盤點閒置土地、選擇合適場地空間，因變更地目或依都市計畫等調整都需要前置作業也積極持續辦理。

衛福部長照司指出，全國提供住宿式長照服務機構，包含老福機構、護理之家、榮民之家及住宿式長照機構，截至一一三年總計一六八七家，提供十一萬八七一六床，目前住宿長照機構計整體使用率八成三。衛福部持續透過計畫性獎勵，如住宿機構照顧品質獎勵計畫、強化感染管制獎勵計畫及減少住宿機構住民至醫療機構就醫方案等，協助住宿機構提升服務品質。

衛福部社家署代理署長周道君說，一○六年長照服務法通過，原由老人福利法管理老人福利機構，不再受理設立申請，後續幾年部分通過設立許可機構完成興建，家數些微上升，現不再新增；法規未要求強制轉型，僅部分老福機構轉型住宿式長照機構，其餘雖可持續經營，但面臨經營者家族或團隊接班問題，逐步自然淘汰。