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鐘點看護移工被嫌貴 延至7日上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫。示意圖／聯合報系資料照片
勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫。示意圖／聯合報系資料照片

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，由北中南東六家非營利團體試辦，原訂周一上路，因外界質疑收費過高而延至本月七日推行。勞動部長洪申翰昨表示，試辦計畫適用對象為臨時、短期、緊急照顧需求的民眾，自費行情「沒有比市場價高」。

多元陪伴照顧服務試辦計畫使用資格必須是具有身心障礙證明、重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照二到八等級等五大類民眾，當有「臨短急」照顧需求時，可自費申請鐘點看護移工，費用由試辦單位自訂，單次至少四小時服務收費約一千至一二五○元間，全日廿四小時（含十小時休息）費用二千六百至三千五百元間。

台灣失能家庭暨看護雇主國際協會認為收費過高，對重症家庭造成經濟負擔，若申請一個月「全日廿四小時」，一天三千元計算就要九萬元，有多少家庭支付得起？

雇主協會還說，且鐘點看護移工薪資高於家庭看護工，恐怕會造成重症家庭更難聘僱到家庭看護工。

雇主協會日前透過立委林俊憲辦公室要求勞動部暫緩上路，重新計算價位，讓三月底的上路時程跳票。

洪申翰說，試辦計畫優先設定的適用對象是有臨時、短期、緊急照顧需求的民眾，如術後剛返家、照護空窗期需要生活協助等，如果是這類型的需求者，勞動部試辦計畫的自費行情並沒有比市場價來得高；試辦計畫可滾動檢討，日後可依試辦狀況做必要修正，延期主要是該計畫是個嶄新概念，需多花點時間做前置準備。

勞動部 看護 移工

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