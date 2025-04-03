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鼓勵癌友保「生」機 盼凍卵補助擴大

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
放、化療恐傷及生育能力，醫師建議，癌友可在接受治療前進行生育保存。本報資料照片
放、化療恐傷及生育能力，醫師建議，癌友可在接受治療前進行生育保存。本報資料照片

癌症治療拯救生命，但往往影響生育能力，導致許多癌友在康復後無法實現生兒育女的願望。近年癌友生育權益受到關注，但凍卵的高昂費用常使女性癌友退卻，凍卵率僅達就診的6成，低於男性凍精率。醫師表示，相關補助除了各地方政府不同外，台灣凍卵協會也推出「公益希望計畫」，補助20至40歲婦癌、乳癌女性進行醫療性凍卵，鼓勵有需求的癌友多加使用。

女性癌友 不孕風險更高

TFC台北婦產科診所生殖中心主任黃馨慧。記者曾原信／攝影
TFC台北婦產科診所生殖中心主任黃馨慧。記者曾原信／攝影

TFC台北婦產科診所生殖中心主任黃馨慧指出，化療與放療會攻擊新陳代謝旺盛的細胞，包括睪丸與卵巢，進而導致不孕；部分女性癌友可能因接受卵巢或子宮摘除手術而完全喪失生育能力。據統計，台灣育齡癌友約1.2萬人，其中女性占6成，顯示女性癌友面臨更高的不孕風險。

現今的生育保存技術可幫助癌友在治療前凍存精子或卵子，以確保未來生育的可能性。男性可透過一周3次取精，女性則需經過10至14天的排卵刺激流程取卵，未來成功解凍並受精懷孕的機率與一般不孕夫妻無異。

黃馨慧分享，曾有名罹患乳癌的女性癌友，接受癌症治療前緊急冷凍28顆卵子，完成治療5年後雖已43歲，但仍藉由人工生殖技術利用年輕的卵子受精成功，誕下龍鳳胎，圓了生子夢。

政府民間 補助範圍有限

然而，國人生育保存的意識仍不足。研究顯示，約7成癌友並不知道可保存生育能力，甚至部分腫瘤科醫師未主動提供相關資訊。即便癌友得知此選項，經濟因素是主要阻礙，凍卵費用約12萬至14萬元，每年保管費用8千至1萬元，相較於凍精的3千至4千元，女性的經濟負擔明顯較高。黃馨慧臨床的觀察，8成男性癌友有凍精，女性癌友僅6成凍卵。

目前部分地方政府提供最高5萬元的醫療性凍卵補助，台灣凍卵協會也針對20至40歲的乳癌及婦癌患者，透過「公益希望計畫」與合作醫療院所共同推動醫療性凍卵，提供5千至2萬元補助。但這些補助範圍有限，許多癌友仍需自費承擔高額費用。

為改善此現況，國健署推出「醫療性生育保存補助試辦計畫」，初期年度預算約1億元，第一階段將優先補助女性乳癌及男性血癌患者，並力拚年底前正式上路，以減輕患者的經濟負擔。此外，對於青春期前或需緊急治療的癌友，冷凍卵巢或睪丸組織亦是一種選擇。

國際上已將此技術納為正式生育保存策略，但在台灣仍屬自費項目，黃馨慧認為，未來若能獲得政府支持，將能幫助更多癌友保留生育權。

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」將於4月12日、13日在政大公企中心舉行，黃馨慧將發表「癌友凍卵留好孕，淺談醫療性凍卵與公費補助」，歡迎民眾報名參加。

2025癌症論壇暨工作坊 「精準抗癌 暖心陪伴」

論壇時間：

●4月12日(六)9時至16時（8時30分開放入場）

●4月13日(日)9時至12時（8時30分開放入場）

地點：

政大公企中心A2國際會議中心（台北市大安區金華街187號2樓）

免費報名

工作坊時間：

●4月13日(日)14時至16時（兩場擇一參加，13時30分開放入場）

1.【癌友吃出好營養】政大公企中心 A939會議教室

2.【癌後運動處方 有動「5」保庇】政大公企中心 A937會議教室

報名：02-8692-5588轉5616、2622

凍卵 生育 癌症治療

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