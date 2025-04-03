育嬰津貼僅8成薪 全教總籲加碼

台灣生育率持續低迷，全國教師工會總聯合會以及立委呼籲政府提高育嬰留職津貼的薪資補助，現行的八成薪以及未來研擬的請領時間七個月，都應該再加碼，創造更友善的育兒環境。立委也將提就保法等修法，力拚明年四月前完成修法。

為支持勞工在育兒與工作之間取得平衡，減輕家庭經濟壓力，受雇者可透過社會保險申請育嬰留職津貼，每月可請領薪資六成，最長六個月。政府另以公務預算加給兩成薪資補助，申請者總共可領投保薪資的八成，目前勞動部正在研擬增加一個月的津貼，最多可請領七個月。

全教總發現，有育嬰需求的年輕父母，多數工作年資偏低，連帶影響薪資所得。以去年保險「給付總金額」與「給付件數」概略計算，就業保險申請者平均請領金額約為兩萬兩千元，公教人員保險平均請領金額約一萬七千一百八十元。

全教總理事長侯俊良表示，勞工以「月投保薪資」為基準，但投保薪資與實際薪資不見得完全相符，例如工時不固定的非典型勞工，或常見的雇主違法高薪低報，都可能造成投保薪資偏低而影響津貼請領金額。公教人員薪資結構含「本俸」及「加給」兩大部分，育嬰留職津貼則僅以「本俸」為請領基準，導致津貼雖為薪資八成，實際僅為原領薪資之四成。

立委陳昭姿認為應增加可領津貼的月數與金額，加強補助彈性，立委王育敏表示，政府給予津貼雖然加碼到八成，但月薪要超過三萬五才能領超過基本薪資的津貼，對於剛出社會的年輕人來說不容易達成，因此津貼延長跟再加碼，應被重視與納入研議。

立法委員廖偉翔表示，提高育嬰留職津貼可以平衡照顧的性別分工，創造兩性更平等的環境。

他將盡速提出就業保險法、公教人員保險法、及軍人保險條例等修正草案，希望明年可以讓全國一體適用。