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託教保員替孩子餵藥 家長須給藥單

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

前年新北市幼兒園餵藥案事件震驚社會，引發教保員與家長關係緊張，衛福部預告「托嬰中心定型化契約應記載及不得記載事項部分規定修正草案」，避免幼兒園餵藥糾紛，要求家長提供院方開立藥單或藥包，以便教保員正確餵藥。

衛福部社家署副署長張美美指出，托嬰中心收托孩童從零歲到兩歲，無法自行表達意願，餵藥必須更加謹慎。依規定，托嬰中心教保員可協助餵藥，過去由家長填寫餵藥單，註明餵食藥品及使用方法等，為避免爭議，新版定型化契約中，要求家長提供醫療機構藥單或藥包，未來教保員餵食時，可避免餵食過量、時機錯誤等。

另外，依現行規定，兒童疑似感染或罹患衛福部公告法定傳染病、腸病毒或其他傳染病，應在家休息，家長不得拒絕托嬰中心要求停托。張美美表示，本次修正草案擴大範圍，若托嬰中心發現孩童健康狀況不佳，即可要求家長接回，且家長必須配合，不得拒絕要求。

嬰幼兒時常罹患腸胃炎，張美美表示，過去腸胃炎有好發季節，近年國內幾乎一年四季都有孩子罹病，本次定型化契約中，將腸胃炎請假列為常態病假，家長申請退費等規定比照一般病假、依請假日數退還平均月費，連續請假五日以上者，依請假日數退還餐點費。

本次修正草案也調整部分文字，強化部分過去未明訂內容，如托育孩童若發生緊急事故，就醫費用應由家長負擔；契約簽訂時，托嬰中心應提供立案證明影本，並把相關人員合格證照、立案證書掛在托嬰中心明顯可見處。張美美表示，本次修正將預告兩個月，最後六月一日正式生效。

托嬰 教保員 腸胃炎

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