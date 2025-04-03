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8成兒少黏螢幕 國中迷IG、國小滑抖音

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
八成兒少黏螢幕，顯示虛擬娛樂正逐步主導兒少生活，實體世界的全身運動參與度反而偏低。本報資料照片
八成兒少黏螢幕，顯示虛擬娛樂正逐步主導兒少生活，實體世界的全身運動參與度反而偏低。本報資料照片

兒童節將至，兒福聯盟昨公布一份針對五至九年級學生進行的「二○二五年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上，兒少幾乎每天都進入網路世界，包括觀看網路影片，其中國小逾七成九、國中八成三，實體世界中的全身運動參與度偏低，顯示現代社會中，靜態、虛擬的娛樂正逐步主導兒少生活。

兒盟調查指出，國小與國中生的休閒活動以線上的靜態娛樂為主，例如觀看網路影片和玩遊戲，這些久坐活動導致運動參與度偏低，隨著年齡增長，兒少對運動的興趣逐漸減少，從國小近六成降至國中僅四成八，不到半數。

調查也發現，男生普遍偏好手機遊戲，比率高達九成，而受電玩與實況文化影響，兒少常追蹤的YouTuber，前幾名多與遊戲相關。女生則傾向觀看YouTube、短影音與聽音樂，尤其熱衷追星，K-POP風潮持續影響校園。

數據也指出，國中生比國小生更依賴社群媒體，三成八長時間使用才滿足，即使無特別需求，仍有超過半數的國中生和四成以上的國小生忍不住滑手機，顯示兒少對社群媒體的高度依賴性。年齡差異上，國小生偏好TikTok（抖音），國中生則多用ＩＧ。

令人擔憂的是，每五位國中生就有一人因無法使用社群媒體而感到煩躁，影響專注力與情緒穩定。

兒盟說，調查發現運動能顯著提升兒少生活滿意度，有運動的兒少正向情緒顯著較高，負向情緒明顯較低；而靜態娛樂的滿意度較低，長時間遊戲甚至降低幸福感，孩子越玩越不快樂。

兒盟分別於十二日、廿六日在新北淡水、屏東發起「Kids Hz！2025兒童節玩樂會」，提供孩子們多元的實體互動體驗活動，鼓勵家長陪著放下手機，走出數位世界。

TikTok YouTube 兒童節 國中生 社群媒體 網路 運動

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