台灣逾8成小孩 運動量未達標

兒童身體動作發展將影響其健康、腦力發展、認知功能、社會適應和學業表現。學者指出，世界衛生組織建議兒少每周至少運動七小時，台灣達標者不到兩成，遠低於美國的百分之四十二，建議家長及早培養、注重孩子身體動作的平衡發展。

國科會昨與台師大教授張鑑如團隊公布「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」最新調查，公布台灣學前三至六歲及國小低年級兒童的長期追蹤調查資料，提供身體動作發展的樣貌。

張鑑如表示，世界衛生組織與衛福部皆認可，運動促進兒童生長，有益肌肉與骨骼系統，但動作發展卻常常被忽略，甚至運動不足恐釀發展遲緩，其他還有動作協調、注意力集中、腦力發展等影響，更可能降低其自信心。

調查指出，台灣低年級兒童無規律運動者占約兩成，世界衛生組織建議兒少每周至少運動七小時，而台灣達標者不到兩成，遠低於美國的百分之四十二，即便有運動習慣，僅約三成達到如游泳、打籃球、踢足球此類中強度以上運動，低於日本的百分之六十三。

林口長庚醫院主治醫師陳嘉玲說，將家事融入到孩童的日常生活中，將有助其身體動作能力的發展，像是在孩子們的點心時間後，讓他們自行收拾碗盤、整理桌面；張鑑如則說，如拖地、倒垃圾等運動有助兒童粗大動作發展；而像擦桌子、摺衣服等則可提升精細動作能力。交錯分工，可讓孩童練習不同的動作能力。

在政策面上，張鑑如建議衛生福利部、教育部等相關部會，透過各類平台宣導兒童身體動作發展的重要性。

張說，過往曾發「動滋券」，未來或許可考慮發「家庭親子運動消費券」，讓親子有誘因可以一起動起來。