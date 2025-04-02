清明連假前1天旅客湧現 台鐵估單日最高可達82萬人次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司因應114年清明連續假期疏運旅客需要，於今下午1時30分成立公司一級應變小組。圖／台鐵提供
台鐵公司因應114年清明連續假期疏運旅客需要，於今下午1時30分成立公司一級應變小組。圖／台鐵提供

今天是清明連假前1天，傍晚起下班尖峰及返鄉旅客湧現，台鐵總經理馮輝昇表示，連假期間預估日均載客數約75萬人次，單日最高可達82萬人次。由於連假期間適逢大甲媽遶境，要求中部加派人力及設備，以加速疏運，另全線也將視人潮需要適時啟動運具聯防機制，若車站出現大量乘車人潮，也將啟動三層管制。

台鐵公司因應114年清明連續假期疏運旅客需要，於今下午1時30分成立公司一級應變小組，統合疏運期間相關應變作為，並由總經理馮輝昇主持召開應變小組第一次會議。

台鐵今天開始進行清明連假疏運，並持續到4月7日下周一，共計6天，全線加開各級列車共計159班，其中包含東部地區實名制EMU3000型自強號6班、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號10班、台北–高雄–台東EMU3000型自強號7班、南港–彰化普悠瑪號直達車8班、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車10班、湖口=台東EMU900型區間快車8班，及七堵=鳳山EMU900型區間快車8班；另4月4、5、13日因應大甲媽祖遶境活動加開34班。

馮輝昇表示，連假期間天氣穩定，預估返鄉及出遊旅客較多，日均載客數約75萬人次，單日最高可達82萬人次，各車站應注意引導旅客上、下車，維持站車秩序，特別要求中部大甲媽祖遶境活動應加派人力、增加設備，以加速人潮疏運。

各車班組及機班人力應準備充足妥當，落實完備交接班工作，確保列車運行正常；各調車場、機務段等單位主管，應加強督導查核調車作業，務必要求落實各項SOP，以維調車作業安全。

馮輝昇說，為疏運大量人潮，要求在北、中、南、東四個區域備妥預備編組，並視人潮情形需要，適時啟動運具聯防措施，增停或加開列車疏運旅客；另車站如出現大量乘車人潮，啟動三層管制，維持旅客乘車秩序，確保旅客月台候車安全。

針對鐵路沿線臨軌工程，台鐵表示，已通知監造及廠商全面禁止施工，請工務單位落實工地查核，確保行車安全。

台鐵 大甲媽祖 連假

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