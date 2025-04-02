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清明連假天氣曝光！西半部日夜溫差逾10度 周末變天轉濕

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明後2天為未來1周水氣最少的時候，但清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫約11至14度，其中北部及東北部局部有10度以下低溫。記者林伯東／攝影
明後2天為未來1周水氣最少的時候，但清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫約11至14度，其中北部及東北部局部有10度以下低溫。記者林伯東／攝影

明後2天為未來1周水氣最少的時候，但清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中央氣象署預報員張承傳表示，明天中部以北、東北部低溫約11至14度，其中北部及東北部局部有10度以下低溫，周五白天起高溫逐日回升，下周一起北部高溫可達26至28度，中南部甚至高溫上看30度。

張承傳說，周四（3日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部約11至14度，北部、東北部局部有10度以下低溫，南部、花東地區約15至17度，白天高溫回升，西半部可達24至27度，東半部21至23度，西半部需留意日夜溫差大。

周五（4日）白天起高溫逐日回升，但受清晨輻射冷卻影響，中部以北低溫11至14度，其他地區15至17度；下周一（7日）起，北部高溫可回升到26至28度，中南部高溫上看30度，東半部25至28度。

降雨部分，張承傳指出，明天開始為清明連假，連假前期，也就是明後（3日、4日）2天，是未來1周水氣最少的時候，僅東半部及午後新竹以南有零星雨。

清明連假後期又開始變天，周六（5日）起受華南中層水氣移入影響，水氣增加，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部及中南部山區有零星降雨。

周日（6日）北部、東半部有局部短暫降雨；下周一至下周三（7至9日）水氣更加明顯，北部、東半部、恆春半島地區及中南部山區也有短暫雨。

低溫 冷氣團 氣象署 清明節 高溫

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