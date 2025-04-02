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太魯閣號出軌紀念燈耗資8千萬「每年僅亮5天」 台鐵回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。圖／台鐵提供
台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。圖／台鐵提供

為悼0402太魯閣號事故罹難者，台鐵耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，每年4月2日至6日點亮，遭外界質疑台鐵年年虧損，近期凍漲30年的票價才解凍，卻又大手筆花費。台鐵表示，因施工難度高才導致經費拉高，每年僅點燈5天降低耗能，燈光裝置也採分區管控，非全時點亮，避免造成干擾。

台鐵408次太魯閣號列車於2021年4月2日上午，行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，奪走49條寶貴生命、並有數百人受傷。台鐵公司與罹難者家屬過去3年在4月2日晚上舉行紀念音樂會，另在家屬的建議下，台鐵於事故現場的3處隧道設置「永恆的愛與思念」紀念燈光

台鐵說明，罹難者家屬盼以更具意義方式悼念罹難旅客，因此2年前就開始規畫設置紀念燈光，家屬希望在事故現場周邊設置具視覺識別與象徵意義的燈光裝置，透過光影營造追思氛圍，傳達對生命的尊重與省思，具有高度公共價值。

針對燈光設置費用部分，台鐵回應，實際金額除包含燈具與基礎工程外，尚涉及多項因素，由於施工需避開列車營運時段，僅能於夜間斷電封鎖施工，工時短、施工難度高，人員與機具調度成本也隨之提高。另因地點偏遠，現場施作條件受限，加上燈具設計結合藝術美學與環境融合，整體成本相對增加。

台鐵表示，紀念燈光在規畫階段，就由運務、工務、機務、電務及營運安全等單位多次聯合研商，充分評估駕駛操作與行車安全的可行性，燈光設置已完成現地模擬與測試，確保不影響司機員視線與路線號（標）誌辨識；燈光裝置也採分區管控，非全時點亮，避免造成干擾，整體設計與啟用方式均已兼顧安全需求。

台鐵表示，紀念燈光裝置僅於每年4月2日至4月6日啟用，平時不予點亮，除降低能耗，也利於設備保養維護，此設施為一兼顧追思、反省、人本與安全之公共裝置，盼社會各界予以理解與支持。

台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。圖／台鐵提供
台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。圖／台鐵提供

出軌 台鐵 太魯閣

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