司機員煞太晚擅自倒退未通報 台鐵暫停職務將嚴懲

台鐵今天證實，去年12月15日，一列區間車因煞車太晚，停車時車廂超出月台，司機員（即駕駛）未依規定通報而擅自倒退，台鐵已暫停其職務，並將嚴懲。

台鐵證實，去年12月15日晚上，3334次區間車從枋寮開往終點新左營，但列車駛入內惟站時煞車時間太晚，列車停車後，部分車廂超出月台，駕駛第一時間卻未報行控中心，而是擅自倒退。

台鐵公司機務處長鄭國璽告訴中央社記者，台鐵司機員有違規記點制，記滿7點就不允許再擔任司機員工作，這名違反規定的司機員如果有立即依標準作業程序，通報行控中心，行控中心獲准後再退行，只會被記1點，但這名司機員不但事發時未通報，事後也未告知主管，會被記更多點數，相關懲處目前在審議中。

鄭國璽說，這名司機員是將ATP（列車自動保護系統）改為調車模式，擅自倒退，所以後方列車的ATP應前方為紅燈，不會有列車碰撞情形，但擅自退行就是重大違規。

台鐵回應，目前駕駛室內已設有多項防範措施，包括：到站播音提醒、ATP停靠站警告、時刻表磁鐵游標指認呼喚等。此外，公司更嚴格規範各種行車異常狀況處置的標準作業程序（SOP）供遵循。

台鐵表示，為確保相關機制妥善落實於第一線工作現場，並有效杜絕違章行車的情事，公司已持續加強隨車指導員檢查工作，進一步強化對於安全措施之監督與落實，並要求相關督導查核工作也須深入探討司機員違反規定的真正原因，並在執行督查時採取適當方式，確保在不影響行車安全的情況下完成督查工作。

台鐵說，將持續精進相關制度，強化司機員行車專注力的培訓與輔導，確保每一趟列車都能準確、安全地將旅客送達目的地。

台鐵承諾，行車安全沒有妥協空間，將以最嚴謹的態度，落實各項安全管理措施，杜絕類似事件再發生，確保行車安全讓旅客安心與信賴。