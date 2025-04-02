長照機構經營難 業者：政府補助醫院導致機構護理人力流失

長照3.0政策將上路，政府擬提高住宿式機構補助，但衛福部統計，全台老福機構數量遞減，全台機構住宿式長照機構截至去年僅有120餘家。第一線業者表示，因應護理荒，衛福部加碼補助，導致人才流至醫院，住宿式機構人力荒雪上加霜，還需面臨比醫院更嚴苛評鑑管理，許多經營者屆齡便不願繼續經營。

貴族老人長期照護中心主任桑予群表示，住宿式長照機構面臨內部推力、外部誘因等挑戰，雙北住宿機構減損最快，原因是都是更新誘因太大，建商動輒給予數億元補貼，加上機構經營、收費受政府規定，並非自由市場，「不像墾丁民宿音樂祭時收費可從每晚8百漲到8千」，兩相權衡下，經營者寧願選擇都更，不想繼續經營機構。

照服員薪資20多年未明顯調升，無法反應物價飆漲，桑予群說，住宿式機構面臨「極恐怖」照服員、護理人力荒，近年隨護理缺工議題躍上新聞版面，政府大規模補助醫院護理津貼，因工作內容相近，導致護理人力流往醫院追求更高薪水，自家機構近年就有好幾名護理師離職，轉往醫院就職，薪水高出2萬多元，「機構有收費限制，加薪比不上公部門力量，人力失衡會逐漸明顯。」

高額自費是住宿式機構發展一大阻力。桑予群表示，長照2.0位納入住宿式機構，政府提出補助家屬每月一萬元，但家屬平均自付額度仍高達4萬元以上，與使用長照資源只需負擔16%、不出2萬元費用有所差距，未來納入長照3.0，每月補助費用也僅1.5萬元，且是按年給付並非每月發放，對緩解經費壓力效果有限。

桑予群表示，目前長照機構逾7成都是老福機構，其評鑑標準比醫院還要嚴格，分為甲乙丙丁四等級，不像醫院評鑑只分通過或不通過，這導致老福機構為了些許分數拼盡全力，甚至有告上行政法院的案例，且長照機構照服員、護理師教育訓練每年必須240小時，是醫院2倍，管理壓力甚鉅，許多經營者隨著年事漸長，選擇退出。