憂長照悲歌…住宿式長照量能減 衛福部多項計畫挽頹勢

長照3.0明年上路，賴清德總統喊出提升住宿式機構補助，強化資源布建，但衛福部統計，老福機構數縮減，從106年最高峰1099家，下滑至去年僅剩1048家，可入住人數為5萬9869人，同時，機構住宿式長照機構新增牛步，至113年全台僅121家，提供1萬2352床。住宿式長照收容照顧最困難長者，專家呼籲政府正視資源不足現況，避免長照悲歌。

衛福部社家署代理署長周道君說，106年長照服務法通過，原由老人福利法管理老人福利機構，不再受理設立申請，後續幾年部分通過設立許可機構完成興建，家數些微上升，現已不再新增；法規未要求強制轉型，僅部分老福機構轉型住宿式長照機構，其餘雖可持續經營，但面臨經營者家族或團隊接班問題，逐步自然淘汰。

老人福利機構、住宿式長照機構、護理之家三大類型住宿式機構，均是收容照護密集度較高的長者。周道君表示，這三類型機構提供服務內容並無太大差別，整體服務量能應該加總來看，較能符合民眾實際需求，對於失能需要高強度照護的長者及家屬，可自行選擇入住，衛福部則持續透過硬體公安消防補助、從業人員訓練計畫等，協助機構發展。

政府推動住宿式機構獎勵方案，以設置100床機構為例，可獲9千萬至2億元補助，台北市政府則加碼補助每床20萬元。貴族老人長期照護中心主任桑予群說，以台北市來說，即使祭出政策牛肉，仍無業者申請新設住宿式機構，形成「照護資源沙漠」，同時長照悲歌卻不斷發生，政府應正視住宿式機構發展受限問題，否則未來長照資源供不應求情況將會加劇。

衛福部長照司指出，盤點全國提供住宿式長照服務機構，包含老人福利機構、一般護理之家、榮譽國民之家及住宿式長照機構，截至113年總計1687家11萬8716床，其中住宿長照機構計有121家1萬2352床，整體使用率83%。持續透過計畫性獎勵，如住宿機構照顧品質獎勵計畫、強化感染管制獎勵計畫及減少住宿機構住民至醫療機構就醫方案等，協助住宿機構提升服務品質。

另外，為充實住宿式機構從業人力，衛福部已建議勞動部提高外籍看護工核配人數，並鼓勵外籍中階技術人力留任，也與教育部合作擴大培育來源如新南向專班、推動住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫。