加薪留人！長庚、北醫、三總等皆祭出護理師留才措施

針對護理師薪資，各醫院紛紛加碼，台北醫學大學體系學校暨附屬醫院比照公務人員調薪，今年一月起全面調薪3%，其中北醫附醫增加病房績效獎金與提高護理師留任獎金；三總表示，除比照公務人員加薪，也提高護理師聘等提升薪資待遇；長庚醫療體系每年7月例行加薪，過往約加薪4%，今年可能上調，尚在研議中。

長庚醫療體系每年七月都例行加薪，過往加薪幅度約在4％，今年考量人力現況，院方希望加強招募，疏解人力缺口，進一步改善關床與急診壅塞，漲幅還在研議，也希望同步維持護理人員正常休假，避免過勞而引發出走潮。

臺北醫學大學體系學校暨附屬醫院指出，隨公務人員調薪，今年一月起全面調薪3%。同時，北醫附醫今年起增加病房績效獎金與提高護理師留任獎金，每月達5萬3000元以上。

為鼓勵應屆畢業生進入職場，北醫附醫今年新增職涯飛揚獎學金，第一年入職可獲12萬元獎學金，估計新進護理師薪資每月可達6萬3000元，盼能吸引更多護理人才。此外，還提供外租補助的福利，減輕外地異鄉租屋的負擔。

北醫附醫更打造護理友善職場，推動多元友善策略，包含推動智能化，工作降載少加班；強化跨部門透明化溝通，增強韌性；提供定點按摩服務，放鬆身心；派班彈性，滿足人員休假的需求，期望提供護理人員更優質的工作環境與福利。

三軍總醫院則表示，護理師薪資待遇依據行政院人事行政總處公告，於114年起調整3%，待114年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。同時，醫院藉由提高護理師的聘等提升薪資待遇，每月薪資約增加2700至7000元，「這一調整反映我們對護理師專業貢獻的重視，也展現了提升員工福利的努力和承諾」。