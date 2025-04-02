清明連假空品亮橘燈 環境部：下周二可望改善

清明連假來臨，但環境部指出，受境外臭氧（O3）影響持續至明（3）日，後天起轉偏東風，西半部地區風速變弱導致擴散條件不佳，上午及晚間PM2.5濃度上升，午後受光化作用，臭氧濃度升高，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，要等到下周二（8日）起台灣降雨機率上升，空氣品質可望改善。呼籲民眾清明連假期間減少燃燒紙錢、燃香等，減少汙染排放。

環境部表示，昨天上海臭氧濃度約在70-80 ppb，綜合氣象預報、空品監測及預測資訊，今東北風挾帶境外臭氧移入持續影響至3日，空氣品質多為橘色提醒等級，4日至7日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，PM2.5濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預報西半部空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，8日起台灣降雨增加，局部地區受降雨洗除作用影響，空氣品質可望改善。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。