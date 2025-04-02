快訊

富比世2025億萬富豪「台灣54人進榜」 張國煒等6人首入列

Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠

綠色恐怖？少將在組群背誦空官訓詞遭綠營「炎上」 軍中不平

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假空品亮橘燈 環境部：下周二可望改善

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
空品差示意圖。聯合報系資料照
空品差示意圖。聯合報系資料照

清明連假來臨，但環境部指出，受境外臭氧（O3）影響持續至明（3）日，後天起轉偏東風，西半部地區風速變弱導致擴散條件不佳，上午及晚間PM2.5濃度上升，午後受光化作用，臭氧濃度升高，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，要等到下周二（8日）起台灣降雨機率上升，空氣品質可望改善。呼籲民眾清明連假期間減少燃燒紙錢、燃香等，減少汙染排放。

環境部表示，昨天上海臭氧濃度約在70-80 ppb，綜合氣象預報、空品監測及預測資訊，今東北風挾帶境外臭氧移入持續影響至3日，空氣品質多為橘色提醒等級，4日至7日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，PM2.5濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預報西半部空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，8日起台灣降雨增加，局部地區受降雨洗除作用影響，空氣品質可望改善。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部也提醒民眾，空氣品質不佳時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，提前做好防護，建議適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空品變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

4日至7日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，預報西半部空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，8日起台灣降雨增加，空氣品質才可望改善。圖／擷取自空氣品質監測網
4日至7日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，預報西半部空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，8日起台灣降雨增加，空氣品質才可望改善。圖／擷取自空氣品質監測網

PM2.5 環境部 空氣品質

延伸閱讀

清明連假掃墓、觀光車潮多 南投警加強交通疏導

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

清明連假前夕 3檔「股價波動劇烈」列注意股、這檔飆漲停

清明連假+大甲媽遶境恐塞車 台中高鐵站3開單熱點曝光

相關新聞

免治馬桶竟不能回收 北市環保局曝原因

天氣冷，愈來愈多人使用免治馬桶，但要汰舊時卻遇到一個難題，有網友分享免治馬桶座墊組原本要回收更換，但卻發現資源回收車不收...

「蝙蝠俠」方基墨逝世…曾罹喉癌 醫曝患者多有2症狀

好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）因肺炎病逝，享壽65歲。他過去曾罹患喉癌，醫師指出，患者多為有抽菸及飲酒史的50...

放假塞塞塞！國道傍晚多處壅塞 部分路段車速不到20公里

明天起有4天清明節連續假期。高速公路局觀測，今天傍晚起國道有下班及返鄉車流，多處路段壅塞，部分路段車速不到20公里

看似健康卻是升糖陷阱！營養師警告「3種零食」患糖尿病風險高

很多人以為，只要不喝珍奶、不吃甜食，就能將血糖控制得宜，但事實並非如此。營養師薛曉晶提到，市售許多標榜健康、低負擔的零食，其實內含的糖分都非常高，讓消費者在無意間增加血糖波動與胰島素阻抗的風險。

挑對顏色減肥更輕鬆！醫曝4種「天然色素」：讓身體自行燃脂

有些人怎麼吃都吃不胖，而有些人卻連喝水都覺得自己在長肉，基因醫師指出，這可能受腸道中的細菌影響！根據研究發表，吃對食物能讓腸道菌恢復平衡，穩定代謝，讓身體自然燃燒脂肪，維持肝臟的健康狀態。

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。