北榮護理師宿舍只要千元 院長陳威明：員工幸福才能提供有溫度服務

護理人力短缺，就在畢業季來臨前，各醫院無不提高護理人員薪資留才、徵才。台北榮總院長陳威明表示，北榮針對護理師薪資採滾動式修正，將持續優化薪資、獎勵金與制度，「我們不說自己最好，但一定在前段班，且前進不會有終點。」他強調，留才除了優化薪資，更重要的是提供良好工作環境和氛圍，讓病人、家屬與醫院各層級都尊重護理師。

陳威明說，北榮七成以上護理師具有公職身份，是全國公立醫學中心最高，享有穩定的工作與退休保障，契約護理師平均四年多可轉為公職，醫院也提供優質宿舍，每月租金僅需一千元，並設有免費電影欣賞、大師講堂、完善的運動健身設施、國內外會議與進修補助、幼兒園及餐食補助等福利。北榮院區環境優美，可以讓護理師有更愉快的心情。他指出，「若員工沒有幸福與快樂，就不可能提供有溫度的服務。」

陳威明指出，有關114年「公務人員調整待遇3％案」，待遇調整並會追溯⾃今年1⽉1⽇⽣效，目前僅須俟⾏政院核定修正並函頒「全國軍公教員⼯待遇⽀給要點」各項給與表，北榮將配合薪給發放時程一次性溯自1⽉1⽇補發，全院一年會增加人事費支出高達4億多元。