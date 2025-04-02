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肝癌偽裝成肝臟血管瘤 醫師檢查有方法可揪出病魔

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林德福醫師提醒，有B、C型肝炎及肝硬化病史的民眾，應定期檢查，才能確保健康。圖／大千綜合醫院提供
林德福醫師提醒，有B、C型肝炎及肝硬化病史的民眾，應定期檢查，才能確保健康。圖／大千綜合醫院提供

53歲李姓女子有B型肝炎病史，但沒有規律追蹤，最近因身體不適到急診就醫，檢查發現肝功能指數異常，轉介肝膽腸胃科進行腹部超音波檢查，在肝臟右側第七葉發現一個約2公分的高回音性腫瘤。雖高回音性腫瘤較常見於血管瘤，屬於良性病變，但因患者有B肝病史，又屬於肝癌高危險族群，進一步接受腹部電腦斷層掃描，赫然發現這個腫瘤呈現肝細胞癌惡性腫瘤的典型特徵，確診為肝癌。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，肝細胞癌是最常見的原發性肝癌，而肝臟血管瘤是常見的肝臟良性腫瘤。兩者透過電腦斷層檢查會有不同的表現方式；肝細胞癌在電腦斷層及注射顯影劑的檢查中，血液流經動脈經常明顯變亮，且流向靜脈時迅速變暗；肝臟血管瘤在動脈會出現邊緣結節狀變亮，血液流向靜脈的延遲期會逐漸由腫瘤邊緣向腫瘤中心緩慢擴散變亮，透過電腦斷層動態影像，可有效區分兩者的差異。

他強調，由於B型肝炎帶原者發生肝癌的機率較一般人高出許多，因此定期追蹤肝功能與影像檢查非常重要，至少每6個月接受一次超音波檢查與胎兒蛋白檢測，如果發現肝臟有異常病灶，即使在超音波檢查下看起來像血管瘤，也不能掉以輕心，必須進一步透過電腦斷層或核磁共振確認，以免延誤治療。

林德福說，這名病患因肝指數異常而意外發現肝癌，先進行射頻燒灼術治療後，再搭配B型肝炎抗病毒藥物治療，以降低肝癌復發的風險，並減少肝臟持續發炎與病變的可能性，幸好透過即時診斷與治療，才能幫助個案成功治療腫瘤並順利康復。

他提醒，肝癌初期通常沒有明顯症狀，但透過定期篩檢，就有機會在腫瘤尚未擴散前及時發現與治療，提高存活率。特別是有慢性B型或C型肝炎、肝硬化病史者更應重視定期檢查，才能確保健康。

李姓病患在腹部超音波檢查下，發現一個約2公分的高回音性腫瘤(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
李姓病患在腹部超音波檢查下，發現一個約2公分的高回音性腫瘤(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院透過腹部電腦斷層掃描，確認李姓女子的腫瘤為肝癌(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院透過腹部電腦斷層掃描，確認李姓女子的腫瘤為肝癌(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供

B型肝炎 肝癌 腫瘤

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