男子旋轉肌破裂手難舉無法入眠 醫師用這手術助恢復

桃園市55歲男子長期從事搬運重物工作，引發肩膀反覆疼痛卻隱忍未就醫，至右手完全無法舉高，夜晚痛到難入睡，緊急求醫，聯新國際醫院運動醫學科主治醫師郭亮增診斷為巨大旋轉肌破裂，採用二頭肌重新定位與皮瓣補片增強技術，改善病況，術後透過專業物理治療與運動訓練，男子順利重返職場。

郭亮增今天表示，旋轉肌是維持肩膀穩定的關鍵肌群，由四條肌腱組成，外部創傷或肌腱老化都可能受傷，尤以50歲以上、經常搬運重物工作或職棒投手最常見，旋轉肌破裂症狀與五十肩相似，常被民眾誤為一般肩痛延誤治療。

醫師先透過檢查與超音波來確認是否肌腱斷裂，再透過核磁共振（MRI）檢查斷裂範圍，與肌腱品質（脂肪浸潤）判斷治療策略，該男子肌腱斷裂超過3公分或斷兩2條以上病況，稱為巨大旋轉肌破裂，肌腱品質通常不佳，增加修補難度之外，日後再破損率高達35%機率。

該名男子隱忍肩膀疼痛，病情拖延超過3個月黃金治療期，郭亮增採用二頭肌重新定位與皮瓣補片增強技術，在施行關節鏡旋轉肌修補手術時，運用改良縫合技術，提升修補牢固度，並在二頭肌重新固定、調整肌腱方向，在受損部位加上皮瓣補片，以補片增強技術強化修補，提高肌腱癒合能力，大幅降低日後肌腱再次撕裂可能性。