長榮樂團攜鋼琴名家周善祥 帶來帕格尼尼狂想曲

應長榮交響樂團之邀，鋼琴名家周善祥將來台與駐團藝術家梵志登攜手合作詮釋「帕格尼尼主題狂想曲」，周善祥也將來台展現他對於鋼琴純熟的控制力與細膩的音樂感知。

長榮交響樂團將推出「時代狂想」音樂會，由今年起擔任長榮交響樂團駐團藝術家的指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）領軍，攜手知名鋼琴家周善祥（Kit Armstrong），曲目從莫札特的古典風華，到拉赫瑪尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）與蕭斯塔科維契（Dmitry Shostakovich）在20世紀的情感辯證，3部作品將各自展現作曲家獨特的音樂風格。

這場音樂會將以莫札特極具戲劇張力的歌劇「唐．喬凡尼」序曲揭幕後，由旅歐的美國鋼琴家周善祥擔任獨奏，演繹拉赫瑪尼諾夫的「帕格尼尼主題狂想曲」。

音樂會下半場，梵志登將攜手長榮交響樂團獻上俄國作曲家蕭斯塔科維契的「D小調第五號交響曲」，展現作曲家處於政治與個人信仰的矛盾與吶喊。

長榮交響樂團表示，這次特別選在苗北藝文中心舉辦音樂會，希望讓中台灣樂迷能近距離享受高水準的古典樂演出，延續長榮交響樂團長期推廣音樂教育的職志。

「時代狂想」音樂會將於5月31日在苗北藝文中心，6月1日在台北國家音樂廳舉行。