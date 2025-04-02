青少年自殺與網路使用正相關 衛福部加強防治社群平台

台大研究揭露青少年自殺死亡率從2021年每十萬人4.5人，在2023年上升至每十萬人7人，台大教授分析自殺率提升，跟網路使用率、父母離婚率呈正相關。衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，衛福部近期透過心理健康支持方案、心理健康急救等方式提高青少年心理健康，並且也與網路平台合作，共同防治自殺。

國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心在今年兒童節前夕，發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較2024年版」，將台灣指標與OECD國家比較，數據揭示，青少年自殺死亡率從2021年每10萬人4.5人，於2023年上升至每10萬人7人。

台大健康行為與社區科學研究所所長張書森分析，年輕族群自殺率上升的同時，我國的父母離婚率也略升，而網路使用率則呈現大幅上升，三者趨勢呈正相關。

鄭淑心指出，衛福部近期密切關注青少年自殺議題，前年推出年輕族群心理健康支持方案補助諮商、鼓勵求助，去年再引進「心理健康急救」（MHFA），盼民眾可以覺察身邊親友的疑似心理困擾。

「自殺並非單一因素」，鄭淑心說，自殺受到多因素影響，不論是網路使用或是環境安全應該留意。衛福部近年起跟台北市電腦商業同業公會合作，加強在臉書、Dcard等年輕族群使用率高的社群平台，加強自殺防治跟心理健康促進。

鄭淑心舉例，如社群平台言論提到自殺想法，平台會顯示心理健康促進訓或是求助管道給使用者；若是危急狀況會通報警方處理，已經警政署建立通報流程，希望透過網路中轉介通報機制強化，減少憾事發生。

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