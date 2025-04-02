快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

聽新聞
0:00 / 0:00

青少年自殺與網路使用正相關 衛福部加強防治社群平台

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台大研究揭露青少年自殺死亡率從2021年每十萬人4.5人，在2023年上升至每十萬人7人。圖為示意圖。聯合報系資料照
台大研究揭露青少年自殺死亡率從2021年每十萬人4.5人，在2023年上升至每十萬人7人。圖為示意圖。聯合報系資料照

台大研究揭露青少年自殺死亡率從2021年每十萬人4.5人，在2023年上升至每十萬人7人，台大教授分析自殺率提升，跟網路使用率、父母離婚率呈正相關。衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，衛福部近期透過心理健康支持方案、心理健康急救等方式提高青少年心理健康，並且也與網路平台合作，共同防治自殺。

國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心在今年兒童節前夕，發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較2024年版」，將台灣指標與OECD國家比較，數據揭示，青少年自殺死亡率從2021年每10萬人4.5人，於2023年上升至每10萬人7人。

台大健康行為與社區科學研究所所長張書森分析，年輕族群自殺率上升的同時，我國的父母離婚率也略升，而網路使用率則呈現大幅上升，三者趨勢呈正相關。

鄭淑心指出，衛福部近期密切關注青少年自殺議題，前年推出年輕族群心理健康支持方案補助諮商、鼓勵求助，去年再引進「心理健康急救」（MHFA），盼民眾可以覺察身邊親友的疑似心理困擾。

「自殺並非單一因素」，鄭淑心說，自殺受到多因素影響，不論是網路使用或是環境安全應該留意。衛福部近年起跟台北市電腦商業同業公會合作，加強在臉書、Dcard等年輕族群使用率高的社群平台，加強自殺防治跟心理健康促進。

鄭淑心舉例，如社群平台言論提到自殺想法，平台會顯示心理健康促進訓或是求助管道給使用者；若是危急狀況會通報警方處理，已經警政署建立通報流程，希望透過網路中轉介通報機制強化，減少憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

網路 衛福部

延伸閱讀

小孩同學生日「送全班1人1份禮物」 律師見實際價格驚呆

台大研究曝青少年自殺死亡率升 她指心理健康與社會支持是政策重點

男子發文指許甫「戰狼一家」涉公然侮辱 不起訴處分

「韓版邱淑貞」全恩菲傳負能量損形象 嚇退中職球團

相關新聞

「蝙蝠俠」方基墨逝世…曾罹喉癌 醫曝患者多有2症狀

好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）因肺炎病逝，享壽65歲。他過去曾罹患喉癌，醫師指出，患者多為有抽菸及飲酒史的50...

放假塞塞塞！國道傍晚多處壅塞 部分路段車速不到20公里

明天起有4天清明節連續假期。高速公路局觀測，今天傍晚起國道有下班及返鄉車流，多處路段壅塞，部分路段車速不到20公里

看似健康卻是升糖陷阱！營養師警告「3種零食」患糖尿病風險高

很多人以為，只要不喝珍奶、不吃甜食，就能將血糖控制得宜，但事實並非如此。營養師薛曉晶提到，市售許多標榜健康、低負擔的零食，其實內含的糖分都非常高，讓消費者在無意間增加血糖波動與胰島素阻抗的風險。

挑對顏色減肥更輕鬆！醫曝4種「天然色素」：讓身體自行燃脂

有些人怎麼吃都吃不胖，而有些人卻連喝水都覺得自己在長肉，基因醫師指出，這可能受腸道中的細菌影響！根據研究發表，吃對食物能讓腸道菌恢復平衡，穩定代謝，讓身體自然燃燒脂肪，維持肝臟的健康狀態。

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連...

越玩越不快樂！兒盟調查出爐 8成兒少黏螢幕最愛看網路影片

兒童節將至，兒福聯盟今公布一份針對五至九年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。