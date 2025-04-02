挑對顏色減肥更輕鬆！醫曝4種「天然色素」：讓身體自行燃脂

有些人怎麼吃都吃不胖，而有些人卻連喝水都覺得自己在長肉，基因醫師指出，這可能受腸道中的細菌影響！根據研究發表，吃對食物能讓腸道菌恢復平衡，穩定代謝，讓身體自然燃燒脂肪，維持肝臟的健康狀態。

基因醫師張家銘日前在臉書粉專分享，人的腸道就像一座「隱形工廠」，裡頭有數兆個微生物能夠幫助消化、吸收營養，還會影響體重、血糖、脂肪堆積，甚至是肝臟健康，若是腸道中的好菌夠多，身體就會代謝順暢、不易發胖；反之，若是壞菌過多，就有機會引發慢性發炎，增加脂肪肝的風險。

而有研究發現，吃對食物不僅能補充營養，還能改變腸道菌相，特別是能讓食物天然呈現紅色、黃色、綠色的「類胡蘿蔔素（Carotenoids）」，能夠幫助調整腸道中的微生物，讓身體燃燒脂肪的效率更高，代謝也更加穩定。

紅色食物：修復腸道，減少發炎，幫助脂肪代謝

科學家發現，蕃茄、西瓜、紅椒甚至是葡萄柚等，這類含有茄紅素的食物中，能增加腸道中的「Akkermansia（守門員細菌）」，強化腸道屏障，防止壞菌、毒素滲透到血液中，進而降低慢性發炎，且Akkermansia數量多的人，體脂也較少。

黃色食物：燃燒脂肪，提升代謝，減少囤積

南瓜、玉米及木瓜都含有豐富的玉米黃素（Zeaxanthin）和岩藻黃素（Fucoxanthin），能幫助提升能量消耗，減少體脂肪囤積；也能改變腸道菌相，增加Bacteroidetes（與瘦身相關的菌種），減少Firmicutes（與肥胖相關的菌種），幫助腸道微生物「重新開機」。

綠色食物：抗發炎、修復腸道，讓消化更順暢

如菠菜、青花菜、酪梨都含有葉黃素（Lutein），除了是「護眼高手」外，還能幫助減少腸道發炎、修復腸道屏障，讓壞菌比較不容易入侵，幫助好菌穩定生長。葉黃素就像在腸道中裝上一層「防護罩」，防止有害細菌影響腸道健康，減少腸漏（Leaky Gut）。

辣椒紅素與蝦紅素：加速新陳代謝，減少脂肪堆積

紅辣椒裡的辣椒紅素（Capsanthin），能幫助提升基礎代謝率，影響腸道菌相，讓燃脂效率提高；來自蝦、蟹、鮭魚與紅藻的蝦紅素（Astaxanthin），則是超強的抗氧化劑，能降低肝臟脂肪堆積，減少發炎，並調整腸道菌群，幫助肝臟排毒與脂肪代謝。

科學研究顯示，補充蝦紅素後，肝功能指標（ALT、AST）顯著下降，發炎反應減少，對於脂肪肝患者來說，是一個天然的健康選擇。