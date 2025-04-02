快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子故意搗蛋愛插話 醫師：可能是ADHD應儘早評估治療

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。圖／為恭紀念醫院提供

讀小三的「睿睿」還不到10歲，但他總是被老師反映上課不專心、又常分心找同學聊天，作業也是三天兩頭忘記帶，明明學習能力不錯，卻總因粗心被扣許多分，文具用品也常搞丟，老師建議家長帶他到醫院兒童心智科評估，但沒多久就不耐地在位子上開始扭動、試圖插話，醫師診斷為ADHD注意力不足過動症，接受藥物治療及搭配生活行為訓練後，他不專注、過動情況已有明顯改善。

頭份市為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，也不是因家長溺愛或不管教而造成。ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。

她指出，ADHD可分為3型，分別是「注意力不足型」、「過動、衝動型」及「混合型」；ADHD的孩子由於常會受不專注或過動、衝動的症狀困擾而影響學習、人際互動或日常生活適應，如果未經過適當治療，可能會影響到青春期或成年時的學業、事業成就，更有可能會有焦慮、憂鬱、低自尊、物質成癮、行為偏差等情形。

劉子瑜說，目前研究顯示最有效的治療是藥物治療搭配行為訓練。藥物治療中最常使用的是中樞神經興奮劑類型的藥物，這類藥物並非鎮定劑，因此不是用鎮定的方式讓患者「安靜下來」，藥物是藉由調節大腦中的多巴胺改善患者的專注力、過動及衝動控制，藥物反應通常快且治療效果佳，雖然可能會有食慾差、惡心等副作用，但通常服藥一段時間後副作用會減少，或透過調整服藥時間而改善，食慾也會在藥效退後恢復正常，不會影響到長期的生長發育。行為訓練是透過給獎勵，鼓勵孩子有好表現，提升孩子改變的動機，減少問題行為發生。另外，也建議ADHD的孩童多運動、維持良好生活作息。

劉子瑜表示，ADHD的症狀通常會隨年齡增加有部分改善，但由於症狀會影響到學習、人際互動、情緒發展等，如果錯過治療黃金期，ADHD可能會影響孩子往後數十年的人生，建議如果孩子出現疑似ADHD的症狀時，可儘早帶至兒童心智科門診就診，讓醫師評估並提供治療建議，協助孩子及家長克服ADHD所造成的困擾。

為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。圖／為恭紀念醫院提供

患者 醫師 食慾

延伸閱讀

溫差劇烈血壓波動大 高雄男心衰竭急送醫幸救回一命

身心俱疲不必吃藥 瑞士小鎮引入博物館處方

六旬婦冠狀動脈嚴重狹窄 金鋼鑽「旋磨」成功放置支架

抗生素必要時仍須使用 醫：避免不必要「預防性投藥」

相關新聞

「蝙蝠俠」方基墨逝世…曾罹喉癌 醫曝患者多有2症狀

好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）因肺炎病逝，享壽65歲。他過去曾罹患喉癌，醫師指出，患者多為有抽菸及飲酒史的50...

放假塞塞塞！國道傍晚多處壅塞 部分路段車速不到20公里

明天起有4天清明節連續假期。高速公路局觀測，今天傍晚起國道有下班及返鄉車流，多處路段壅塞，部分路段車速不到20公里

看似健康卻是升糖陷阱！營養師警告「3種零食」患糖尿病風險高

很多人以為，只要不喝珍奶、不吃甜食，就能將血糖控制得宜，但事實並非如此。營養師薛曉晶提到，市售許多標榜健康、低負擔的零食，其實內含的糖分都非常高，讓消費者在無意間增加血糖波動與胰島素阻抗的風險。

挑對顏色減肥更輕鬆！醫曝4種「天然色素」：讓身體自行燃脂

有些人怎麼吃都吃不胖，而有些人卻連喝水都覺得自己在長肉，基因醫師指出，這可能受腸道中的細菌影響！根據研究發表，吃對食物能讓腸道菌恢復平衡，穩定代謝，讓身體自然燃燒脂肪，維持肝臟的健康狀態。

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連...

越玩越不快樂！兒盟調查出爐 8成兒少黏螢幕最愛看網路影片

兒童節將至，兒福聯盟今公布一份針對五至九年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。