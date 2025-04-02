清明外邪侵襲脾胃弱 中醫建議養肝少吃2類食物

後天是清明節，中醫師提醒，此時節天氣多變，人體容易受到外邪侵襲，肝氣旺盛，脾胃功能相對較弱，飲食上應以清淡為主，少吃油膩、辛辣刺激的食物，以免加重肝臟負擔，食譜主要以健脾、去濕、養肝為主，如淮山扁豆薏米瘦肉湯、山藥百合粥都是不錯的選項。

中央氣象署指出，明、後天夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度。陽明馬光中醫診所中醫師陳柏太提醒，清明時節氣候冷熱交替、乍暖還寒，作息要早睡早起、順應自然規律，保持充足的睡眠，並適當進行踏青、散步等戶外運動增強體質，也要保持心情舒暢、避免情緒波動過大，以免影響肝氣疏泄；也提醒要注意保暖，根據天氣變化及時增減衣物，避免受寒感冒。

因為天氣多變，人體容易受到外邪侵襲，這段時間肝氣旺盛，脾胃功能相對較弱，飲食上應以清淡為主，少吃油膩、辛辣刺激的食物，以免加重肝臟負擔。陳柏太建議，可選擇健脾、去濕、養肝為主的淮山扁豆薏米瘦肉湯和山藥百合粥；也可按摩太衝穴、足三里穴和三陰交穴，有助疏肝理氣、健脾胃，達到養生保健的目的。

●淮山扁豆薏米瘦肉湯

●山藥百合粥