農藥所蔬果大冒險桌遊 農安知識向下扎根進校園

為讓蔬果農藥安全知識導入第一線，農藥所今天表示，已完成「產地到餐桌的蔬果大冒險」桌遊、繪本等教材開發，並擇定產地芳苑的國小推廣，其他學校可聯繫農藥所索取使用。

農業部農業藥物試驗所舉辦「『咱的田園，咱的責任』食農教材助力，農安知識向下扎根，擴散農業社會責任」記者會。

農藥所所長徐慈鴻說，這次教材的開發，為何推廣首站選擇彰化縣芳苑鄉建新國小，因為當地是青蔥、胡蘿蔔的主產地，過半家庭務農，學童在田裡都是小幫手，可以讓農安知識向下扎根。

手繪圖本的內容包括探訪農場、田間活動、市場採購及準備晚餐等四大單元。當中闡述了農業部正在推展的質譜快檢車、植物診療師等資訊，讓學童吸取最新知識、了解可運用資源。

現場，建新國小學童也玩起「產地到餐桌的蔬果大冒險」桌遊，類似玩撲克牌翻牌方式，去對應農藥問題要如何安全處理的知識，藉此吸取正確用藥、吃蔬果要清洗等知識。學生分享玩過桌遊，更懂如何保食安。

另外，教材內容也包含生物農藥、作物病蟲害診斷、植物保護與消費者保護及安全等相關資源的QR-code 連結。

徐慈鴻說，繪本、桌遊都是為了給學校當教材使用而設計，學校可聯繫農藥所技術服務組免費索取。