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免治馬桶竟不能回收 北市環保局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天氣冷，愈來愈多人使用免治馬桶，但要汰舊時卻遇到一個難題，有網友分享免治馬桶座墊組原本要回收更換，但卻發現資源回收車不收，讓他好奇免治馬桶內有很多電子零件為何不能回收。北市環保局表示，因複合材質分類困難，無法回收。記者黃羿馨／攝影
天氣冷，愈來愈多人使用免治馬桶，但要汰舊時卻遇到一個難題，有網友分享免治馬桶座墊組原本要回收更換，但卻發現資源回收車不收，讓他好奇免治馬桶內有很多電子零件為何不能回收。北市環保局表示，因複合材質分類困難，無法回收。記者黃羿馨／攝影

天氣冷，愈來愈多人使用免治馬桶，但要汰舊時卻遇到一個難題，有網友分享免治馬桶座墊組原本要回收更換，但卻發現資源回收車不收，讓他好奇免治馬桶內有很多電子零件為何不能回收？北市環保局表示，因複合材質分類困難，無法回收。

資源循環管理科長林鈺惠表示，免治馬頭屬於複合材質，常是由多種不同的材質組成的，例如塑膠、金屬、電子零件等，這種複雜的材質構成會使得拆解和分類變得困難，進而影響其回收價值和可行性，因此目前無法回收。

林鈺惠說，中央會公告哪些東西是一定要回收的地方政府就會收，至於其他未公告的東西能否回收，則由地方政府評估量能負擔，例如粽葉在台北市就可以丟廚餘但其他縣市就需丟一般垃圾，但可不可回收大原則就是材質越單一的物品就越容易回收。

免治馬桶 北市 環保局

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