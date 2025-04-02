快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「蝙蝠俠」方基墨逝世…曾罹喉癌 醫曝患者多有2症狀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）曾罹喉癌。美聯社
好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）曾罹喉癌。美聯社

好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）因肺炎病逝，享壽65歲。他過去曾罹患喉癌，醫師指出，患者多為有抽菸及飲酒史的50歲以上男性，如聲音改變持續逾1個月，又合併喘等症狀就要警覺、早期介入，多數患者預後都不差。

方基墨過去曾出演「捍衛戰士」、「永遠的蝙蝠俠」和「神鬼至尊」大受歡迎，他過去罹患喉癌且氣切造成發聲困難，女兒向「紐約時報」證實，爸爸喉癌已痊癒，死因是肺炎，2022年在電影「捍衛戰士：獨行俠」，與湯姆克魯斯演出睽違多年的對手戲，讓影迷相當感動。  

台灣頭頸部腫瘤學會理事長、台北馬偕耳鼻喉頭頸部資深主治醫師呂宜興指出，台灣目前的頭頸癌個案排名中，喉癌位居第五，一至四名依序為口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌，常見原因是抽菸和喝酒，尤其是使用菸斗未過濾尼古丁的菸品、紙菸、電子煙等，合併酒精則會更加重尼古丁對聲帶的負擔。

喉癌很明顯的症狀之一是聲音變化，呂宜興表示，如持續超過一個月，就要就醫檢查聲帶狀況，合併走路、爬樓梯，或劇烈活動時覺得喘要更小心，如果聲音沙啞時間拉長，又有其他身體狀況就要特別小心；九成以上患者為男性，年齡多半在50歲以上，和抽菸時長、抽菸量等都有關。

提到抽菸，很多人會先聯想到肺癌而非喉癌。呂宜興說，抽菸喝酒都是癌症的風險因子，但尼古丁是經過聲帶並累積在肺部，如果同樣在20歲抽菸，可能在30多歲得到肺癌，但喉癌可能要再更之後；如果在罹患肺癌後改變生活習慣，後續罹患喉癌的風險就會降低。

治療選項需視患者狀況而定，呂宜興說，有不手術的雷射、電療、放療等，嚴重個案則是全喉切除，導致喪失說話功能；預後方面，喉癌通常不會有淋巴結轉移，病灶多集中在咽喉，治療效果和鼻咽癌類似，有七至八成患者，不論期別都能穩定改善。

患者 抽菸 方基墨 癌症

延伸閱讀

捍衛戰士與永遠的蝙蝠俠：方基墨肺炎病逝，享壽65歲

方基墨肺炎過世！喉癌氣切之苦「捍衛戰士2」成遺作

快訊／「蝙蝠俠」方基墨驚傳過世！洛杉磯病逝享壽65歲

74歲翁陪妻看診「順道」接受肺癌篩檢 確診為二期腺癌

相關新聞

放假塞塞塞！國道傍晚多處壅塞 部分路段車速不到20公里

明天起有4天清明節連續假期。高速公路局觀測，今天傍晚起國道有下班及返鄉車流，多處路段壅塞，部分路段車速不到20公里

「蝙蝠俠」方基墨逝世…曾罹喉癌 醫曝患者多有2症狀

好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）因肺炎病逝，享壽65歲。他過去曾罹患喉癌，醫師指出，患者多為有抽菸及飲酒史的50...

看似健康卻是升糖陷阱！營養師警告「3種零食」患糖尿病風險高

很多人以為，只要不喝珍奶、不吃甜食，就能將血糖控制得宜，但事實並非如此。營養師薛曉晶提到，市售許多標榜健康、低負擔的零食，其實內含的糖分都非常高，讓消費者在無意間增加血糖波動與胰島素阻抗的風險。

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連...

越玩越不快樂！兒盟調查出爐 8成兒少黏螢幕最愛看網路影片

兒童節將至，兒福聯盟今公布一份針對五至九年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上...

免治馬桶竟不能回收 北市環保局曝原因

天氣冷，愈來愈多人使用免治馬桶，但要汰舊時卻遇到一個難題，有網友分享免治馬桶座墊組原本要回收更換，但卻發現資源回收車不收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。