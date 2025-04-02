畢業季新光醫院砸重本加薪 白班護理師薪資破51000元

新光醫院今天宣布，今年5月1日起，再調升全院輪值三班護理人員薪資6.5% ，新進輪值三班護理人員薪資從每月4萬7870元，調升為每月5萬1000元，預計每年多支出3千9百萬元。新光醫院行政副院長洪子仁說，加上留任獎金等，白班護理人員薪資平均可達6萬3300元， 院方並提供4年免費住宿等福利措施，盼提高工作士氣。

洪子仁表示，今年各醫院急診室壅塞嚴重，急重症醫療崩潰，最因即是護理師不足，導致病房關閉，病人只能在急診待床，「足夠護理人力是解決問題根本」。新光醫院輪值三班護理人員自2023年11月至今年5月，調薪幅度超過20%，盼藉由提高薪，吸引更多醫護人才投入，也呼籲政府給予獎勵措施，提高健保總額成長率至6%以上，保障健保點值0.95以上，強化醫療機構經營韌性。

因應急診壅塞，衛福部近期公布醫院護理人員薪資，依年資分級，薪資落在5至8萬元間，不料引來基層怒火，衛福部後續說明，這是醫院自行登錄的平均薪資，包含本薪、專業加給及非經常性薪資，如年終獎金、績效獎金等。洪子仁表示，醫院護理人員固定月薪，應朝平均薪資目標努力，「護理人員在醫療體系中扮演重要角色，薪資應合理反映其專業價值與貢獻。」

洪子仁表示，目前畢業季將至，院方祭出重本，調升薪資，盼吸引護理系畢業學生投入第一線醫療場域，本次加薪範圍，從急診室、加護病房、一般病房等都涵蓋在內，且若輪大小夜班，還另有加給，預計加薪後薪資為私立醫院最高。至於其他醫院情況，台大醫院、台北榮總醫院及三軍總醫院院方均回應，護理師薪資依公務人員相關規定辦理，目前暫無額外加薪規畫。