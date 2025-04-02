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主動脈瘤無聲潛伏 專家提醒定期檢查防隱形炸彈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇表示，透過定期健康檢查，有機會及早發現並進行治療，降低危險發生。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇表示，透過定期健康檢查，有機會及早發現並進行治療，降低危險發生。圖／台北慈濟醫院提供

主動脈瘤被稱為「隱形的體內炸彈」，初期幾乎無症狀，一旦破裂，死亡率高達9成以上。醫師提醒，高血壓是最主要危險因子，長期血壓不穩可能導致主動脈壁壓力增加，使動脈異常膨脹，進一步提升破裂風險。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇說，主動脈瘤不易察覺，透過定期健康檢查，有機會及早發現並進行治療，降低危險。

患者91歲陳姓老婦人有高血壓病史，近日因季節交替，血壓波動較大，某日突然胸痛、呼吸困難，被家人緊急送往醫院。

宋鎮宇透過胸部X光發現，她的縱膈腔擴大且左側肋膜有大量積液，進一步電腦斷層檢查確認為直徑約6公分的胸主動脈瘤破裂合併血胸，情況危急。醫療團隊隨即為她進行主動脈支架置放手術，順利修補破裂處，術後住院一周後出院。

宋鎮宇說，主動脈負責將心臟輸出的血液運送至全身，是人體最大血管。當主動脈異常膨脹，直徑超過正常的1.5倍時，即稱為「主動脈瘤」，好發於胸部或腹部。

主動脈位於體腔深部，病變初期不易察覺，通常是在健康檢查或其他影像檢查中意外發現。一旦主動脈瘤破裂，患者可能來不及送醫就已失去生命跡象，因此務必及早預防。

目前主動脈瘤的治療方式主要有兩種，一是傳統開胸或開腹手術，以人工血管縫合取代病變血管；另一種則是微創的主動脈支架手術，醫師從鼠蹊部小切口穿刺股動脈，導引支架至動脈瘤位置，再展開人工血管，使血流順利通過，避免動脈瘤持續擴大。此手術成功率達9成，對高齡或有心肺疾病的患者風險較低，並非所有患者都適用，仍需視動脈瘤位置及病情評估。

宋鎮宇說，主動脈瘤難以靠日常症狀察覺，定期健康檢查是關鍵。高血壓患者應嚴格控制血壓，養成健康生活習慣，避免動脈壁長期承受過大壓力，才能降低主動脈瘤發生及破裂風險。

微創的主動脈支架手術，利用穿刺導引支架至動脈瘤位置，將主動脈支架展開，達到避免動脈瘤破裂之風險。圖／台北慈濟醫院提供
微創的主動脈支架手術，利用穿刺導引支架至動脈瘤位置，將主動脈支架展開，達到避免動脈瘤破裂之風險。圖／台北慈濟醫院提供
電腦斷層追蹤發現是直徑約6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸。圖／台北慈濟醫院提供
電腦斷層追蹤發現是直徑約6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸。圖／台北慈濟醫院提供

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