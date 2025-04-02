清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連假後期水氣漸增，北部、東半部逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣偏冷，中部以北平地低溫約11至14度，其中北部、東北部可能會有局部10度以下，南部地區15至17度；明天白天高溫就會回升，西半部約24至27度，東半部約21至23度。

張承傳表示，4日清晨仍有輻射冷卻影響，北部低溫約11度，中南部約16至18度；白天起高溫逐日回升，預估北部約26至28度、中南部上看30度，類似的氣溫會持續至下週。

降雨方面，張承傳說，明天、4日天氣相對穩定。明天各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；4日東北部地區有零星短暫雨。

張承傳提到，5日起水氣稍增，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部平地、中南部山區也會有零星降雨；6日至9日水氣再增，北部、東半部及中南部山區易有短暫雨。

張承傳提醒，明天桃園至雲林、屏東、台東及澎湖易有強陣風；6日晚至8日馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度。