快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

中央社／ 台北2日電
氣象署表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度；清明連假後期水氣漸增，北部、東半部逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。聯合報系資料照
氣象署表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度；清明連假後期水氣漸增，北部、東半部逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。聯合報系資料照

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連假後期水氣漸增，北部、東半部逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣偏冷，中部以北平地低溫約11至14度，其中北部、東北部可能會有局部10度以下，南部地區15至17度；明天白天高溫就會回升，西半部約24至27度，東半部約21至23度。

張承傳表示，4日清晨仍有輻射冷卻影響，北部低溫約11度，中南部約16至18度；白天起高溫逐日回升，預估北部約26至28度、中南部上看30度，類似的氣溫會持續至下週。

降雨方面，張承傳說，明天、4日天氣相對穩定。明天各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；4日東北部地區有零星短暫雨。

張承傳提到，5日起水氣稍增，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部平地、中南部山區也會有零星降雨；6日至9日水氣再增，北部、東半部及中南部山區易有短暫雨。

張承傳提醒，明天桃園至雲林、屏東、台東及澎湖易有強陣風；6日晚至8日馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度。

低溫 氣象署 清明節 連假 高溫

延伸閱讀

明低溫探10度！清明連假回暖好天氣 這日變天北東又有雨

好天氣倒數3天…賈新興：周五降溫 清明連假這天溼答答

1周溫差逾10度！周四高溫34度 周五變天雷雨炸2地

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

相關新聞

放假塞塞塞！國道傍晚多處壅塞 部分路段車速不到20公里

明天起有4天清明節連續假期。高速公路局觀測，今天傍晚起國道有下班及返鄉車流，多處路段壅塞，部分路段車速不到20公里

「蝙蝠俠」方基墨逝世…曾罹喉癌 醫曝患者多有2症狀

好萊塢明星方基墨（Val Kilmer）因肺炎病逝，享壽65歲。他過去曾罹患喉癌，醫師指出，患者多為有抽菸及飲酒史的50...

看似健康卻是升糖陷阱！營養師警告「3種零食」患糖尿病風險高

很多人以為，只要不喝珍奶、不吃甜食，就能將血糖控制得宜，但事實並非如此。營養師薛曉晶提到，市售許多標榜健康、低負擔的零食，其實內含的糖分都非常高，讓消費者在無意間增加血糖波動與胰島素阻抗的風險。

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

氣象署今天表示，明天、4日的夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；清明連...

越玩越不快樂！兒盟調查出爐 8成兒少黏螢幕最愛看網路影片

兒童節將至，兒福聯盟今公布一份針對五至九年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上...

東部首見！花蓮新城辦公廳舍動工 驚見4千年前大坌坑文化層

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所，因辦公廳舍老舊拆除重建，工地意外挖掘出文化遺址緊急喊停。考古發現大量陶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。