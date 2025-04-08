「這類」水果要避開！清明掃墓傳統6大禁忌報你知



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「掃墓禁忌」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大掃墓禁忌。

清明掃墓是慎終追遠的重要習俗，無論是供品選擇、服裝穿著，還是祭拜禮儀，都有一定的講究，稍有不慎可能被視為失禮，甚至傳言會影響運勢。本文整理掃墓時常見的「六大禁忌」，讓你在祭祖時更能安心表達對先人的追思。

掃墓時「嘻笑打鬧」是大忌 成串、多籽水果供品應避免

▲ 網友熱議TOP6掃墓禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對掃墓禁忌相關話題討論，可以發現關於「特定族群不宜掃墓」的討論最受關注。針對小孩能否出現在掃墓現場，不少網友提出觀點，認為「最好不要」、「小孩不宜」，從命理角度出發擔心孩子年幼氣場較弱，容易受影響；而孕婦則因身體狀況特殊，許多家庭選擇讓準媽媽不參與掃墓，表示「（懷孕）初期還不穩定，不怕一萬就怕萬一！」、「墓園地形對孕婦來說也危險」，強調前往掃墓與否應視個人身體狀況衡量，而非單純因為民俗禁忌考量。

此外，掃墓時「未抱持敬畏心態」也被視為一大禁忌。在墓園應保持莊重，避免喧嘩或嬉戲，有網友提醒「不要隨意聊天」、「別輕易評論亡者」，也應避免在墓園內講手機、談論公事，而是專注於祭祀儀式以示尊重。也有人特別提醒在前往掃墓前先上廁所，以免到了墓園後因無廁所可用而隨地解放，可能因此冒犯祖先，若真的內急，網友也建議務必先說聲「不好意思」、「請借過」表達尊重之意。

至於掃墓時準備的「供品水果」也備受網友熱議。有人便提到「並不是所有水果都適合拿來祭拜」，例如荔枝、龍眼因為成串，可能聯想到「厄運一連串」；而芭樂、百香果等多籽水果則可能象徵「分散」，因此部分人避而不選；此外釋迦則因形似神明的頭，有人認為用來祭拜不敬。不過，也有網友表示「最重要的是心意」、「準備亡者生前喜愛的供品最合適」，認為不需過度拘泥於習俗，心意為上。

你是否還聽過其他掃墓禁忌？清明節是緬懷祖先、表達敬意的重要時刻，儘管每個家庭對於掃墓禁忌的看法不同，不過只要抱持尊敬、虔誠的心意，深切的思念與感恩之情才是最重要的。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「掃墓禁忌」相關討論則數。

觀測期間： 2024/3/24-2025/3/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、podcast評論（排除抽獎文）

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