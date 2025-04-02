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孫翠鳳攜全民大劇團挑戰瘋狂 樂當喜劇演員

中央社／ 台北2日電

全民大劇團經典古裝音樂劇「情人哏裡出西施」今年夏天再改編登台，讓國寶歌仔戲小生孫翠鳳化身眼盲的吳王夫差，挑戰無厘頭笑料，孫翠鳳更喊話：「我是喜劇演員。」

全民大劇團首度與明華園戲劇總團合作，重新詮釋春秋時代越國滅吳國、西施與范蠡的歷史故事。新版卡司由孫翠鳳主演吳王夫差，王傳一詮釋越王勾踐，西施、東施則由卓文萱與陳昭婷分飾，林俊逸扮演范蠡，加上周明宇、呂紹齊、林斌、大文（郭文頤）與台北市立中正高中舞蹈班共同演出。

孫翠鳳今天在記者會上幽默地說：「全民大劇團是很『起痟』的劇團、瘋狂的老手專家，不知道是誰突發奇想，把歌仔戲演員找進來。」不過她認為表演若沒帶點瘋狂，很難存活很久，也很欣賞劇團千錘百鍊、駕輕就熟的喜劇創意，期待和他們一起玩。

孫翠鳳說，雖然士農工商、王侯將相等各種角色幾乎都演過，但她特別喜歡喜劇，「我是一個喜劇演員，大家以為我是很正經、帥氣的小生，但我其實喜歡歡樂」。她坦言在世界越來越瘋狂混亂之際，更得抱持「生活越艱苦，就要笑得越大聲」心態，想帶給大家歡笑。

首度挑戰音樂劇的王傳一表示，舞台劇演出不像拍電視劇可以重來或剪接，尤其監製張大春的作詞很艱難，需要劇場前輩林俊逸多提點。沒想到林俊逸和孫翠鳳在旁一搭一唱：「這個角色非常非常累」、「你進來就知道了」，嚇得王傳一開玩笑問經紀人合約簽了沒。

導演謝念祖補充，這次為了與明華園合作修改劇本多處，將歌仔戲與現代音樂劇合作，更透露劇團一向愛在表演裡添加時事，當下發生什麼就會演什麼，大家可以期待將玩出什麼新火花。

全新改編版「情人哏裡出西施」今年將於北、中、南共演出8個場次，7月11至13日在台北表演藝術中心；8月2、3日在台中中山堂；8月9、10日南下高雄衛武營，票券即日起全面啟售。

歌仔戲 音樂劇

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