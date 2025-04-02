越玩越不快樂！兒盟調查出爐 8成兒少黏螢幕最愛看網路影片

兒童節將至，兒福聯盟今公布一份針對五至九年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上，兒少幾乎每天都進入網路世界，包括觀看網路影片（國小79.6%、國中83.3%）和玩遊戲（國小79.6%、國中76.6%），然而實體世界中的全身運動參與度偏低，顯示現代社會中，靜態、虛擬的娛樂正逐步主導兒少生活。

兒盟調查指出，國小與國中生的休閒活動以線上的靜態娛樂為主，例如觀看網路影片（國小79.6%、國中83.3%）和玩遊戲（國小79.6%、國中76.6%），這些久坐活動導致運動參與度偏低，隨著年齡增長，兒少對運動的興趣逐漸減少，從國小近六成（58.1%）降至國中不到半數（48.7%）。

此外，還有明顯的性別差異，男生的運動參與比例普遍高於女生。休閒活動中運動的比例顯著下降且以靜態娛樂為主，但過長靜態活動恐埋下健康隱憂。

值得關注的是，調查發現運動能顯著提升兒少生活滿意度（達7.49分），有運動的兒少正向情緒顯著較高，負向情緒明顯較低；而靜態娛樂的滿意度較低，長時間遊戲（超過6小時者僅6.61分）甚至降低幸福感，孩子越玩越不快樂。

調查也發現，男生普遍偏好手機遊戲，比例高達9成，其中國小生最喜歡玩《機器磚塊Roblox》，其次是《蛋仔派對》與《傳說對決》。然而《機器磚塊 Roblox》、《傳說對決》屬輔12級，含暴力、血腥或戀愛交友元素，未符合分級制度中適合國小生使用的內容，尤其是《機器磚塊 Roblox》已成為小學生的熱門社群平台，該遊戲因出現性相關與暴力遊戲內容，並曾發生性剝削及誘騙未成年人事件，加上監管不足，屢屢引發熱議與家長擔憂，顯示分級問題不容忽視。受電玩與實況文化影響，調查兒少常追蹤的YouTuber，前幾名多與遊戲相關，包括「有感筆電」與「阿神」等；動畫則以《蠟筆小新》最受歡迎。

另一方面，女生則傾向觀看YouTube、短影音與聽音樂，尤其熱衷追星。K-POP風潮持續影響校園。數據顯示，國小女生追星比例達43%，遠高於國小男生的4.5%；國中女生比例降至32.8%，仍顯著高於國中男生的3.6%。這些差異反映在休閒選擇上性別有明顯的分化。

數據也指出，國中生比國小生更依賴社群媒體，38%需長時間使用才滿足，甚至因長時間使用後導致身體不適（國中生30.2%、國小生20.4%）。即使無特別需求，仍有超過半數的國中生（51.9%）和四成以上（40.2%）的國小生忍不住滑手機，顯示兒少對社群媒體的高度依賴性。

年齡差異上，國小生偏好TikTok（抖音），國中生則多用IG。令人擔憂的是，每5位國中生就有1人因無法使用社群媒體而感到煩躁，影響專注力與情緒穩定。

兒盟強調，透過合理控管手機與積極推廣運動，將休閒轉化為孩子成長的活力泉源，今年兒盟再次發起「Kids Hz！2025兒童節玩樂會」，提供孩子們多元的實體互動體驗活動，鼓勵家長陪著放下手機，走出數位世界。活動將於12日（六）在淡水公八防災公園、26日（六）在屏東縣立體育館舉辦，包含趣味闖關、舞台表演與集章換限定禮物。