八歲女童罹患長髮公主症 竟因壓力大吞髮至腸胃毛髮結石

個性內向的8歲女童「小安」因自我要求高，進而影響情緒，疑患有拔毛癖及異食癖，在吞食後，造成3個月間歇性腹痛及嘔吐，經彰基兒童醫院檢查發現胃部及小腸內充滿毛髮結石，阻塞部分腸道，經手術取出多顆毛石後，正持續接受心理與營養治療。

彰基兒童醫院院長陳家玉表示，8歲女童「小安」因吞食毛髮導致毛結石與腸道阻塞，正是由各專科醫師與關懷團隊密切合作，從診斷、手術到心理追蹤共同完成治療，同時提醒家長，若孩子出現異常進食行為、經常拔毛、情緒低落或反覆腹痛，應及早就醫評估，避免影響身體健康。

收治「小安」的胃腸肝膽科主任盧芳廷表示，小安近3個月來，因反覆腹痛找不到原因，原以為是便祕或消化不良，加上合併有膽汁性的嘔吐，前往就診，醫療團隊立即安排腹部超音波與電腦斷層檢查，發現胃部、十二指腸及小腸內有多處的腸阻塞，胃與十二指腸內有兩顆毛石，其中一顆體積過大，無法透過內視鏡取出，經外科手術移除。

盧芳廷指出，除小安之外，彰基兒童醫院過去四年也收治四位類似病況的小女童。分別是兩名13歲、一名8歲及最小年紀6歲的小女生，也分別有類似症狀，最後都是以手術將毛髮結石取出，恢復順利。

盧芳廷與為「小安」手術的兒童外科醫師許耀仁討論後確認，這類異物性腸阻塞在兒童中相當罕見，尤其是因吞食毛髮形成的毛石症候群（長髮公主症候群），除了影響消化系統外，這類行為通常與心理因素有關，因此術後轉由兒童心智科後續治療。

接手治療的兒童心智科醫師劉怡君指出，小安吞食的毛髮極可能來自自身，並診斷患有異食癖及疑似拔毛癖。根據家屬描述，小安個性內向，自我要求高，容易擔心表現不如預期，影響情緒。此外，家長也常需承受大環境或家庭帶來的壓力，都可能間接地影響孩子的心理調適，而小安體內的營養素鋅、鐵、鈣、鎂等皆偏低，可能與異食行為有關。

劉怡君表示，異食癖是發生在學齡前跟學齡孩童的疾患，有時是因為微量元素缺乏、或者家庭、學校環境壓力，造成孩子異食。家長只要跟醫師好好配合，例如內外科診治、營養素的調整補充，以及傾聽給孩子心理上的支持，幫助面對壓力及調適情緒，也可以搭配血清素再回收抑制劑等，多管齊下的治療，讓孩子恢復健康成長。

彰基表示，經過醫療團隊的治療與關懷，並鼓勵家長給予適當的心理支持，並建議母親學習與孩子建立更開放的溝通方式、適時紓解自己的壓力，減少對孩子的影響。目前，小安狀況已經逐漸穩定，未曾再出現夜間進食異物或睡眠障礙的情況。