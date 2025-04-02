林口長庚致力淨零醫療 立院社福衛環委員會考察團肯定

響應國家2050淨零碳排政策，衛福部已研議將永續發展納入醫院評鑑項目，環境部也已成立醫院碳盤查及減碳輔導團，協助醫院進行碳足跡管理。繼去年10月賴清德總統參訪林口長庚醫院節能永續創新成果後，今年3月31日，立院衛環委員會偕衛福部、環境部到林口長庚醫院，考察淨零醫療實施成效。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊表示，長庚醫院近三年在「能源管理」、「水資源管理」及「綠建築」三大面向持續精進外，更一步在綠色能源應用與降低溫室氣體排放強度等層面努力投入，致力淨零醫療的逐步實踐。

由立法委員王正旭帶隊，偕同林月琴、陳昭姿、廖偉翔、陳菁徽以及環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源，聽取長庚醫療體系自主開發節能創新項目，以及林口長庚既有的節能推動項目，了解醫院在節能方面所做的努力與貢獻外，也進一步針對醫院的廢棄物減量及經濟回收再利用措施。

醫院人流多，易有細菌數過高的問題，長庚醫院透過定期空氣品質檢測、改善空調設備，並使用高效能的空氣過濾設備，維護良好的室內空氣品質。考察團對予以高度肯定，醫院提供病人及工作人員良好的環境，確保所有人的健康。

考察行程亦前往林口長庚實驗動物中心，此實驗動物中心建置有亞洲第一套隧道式自動化清洗整合系統及智慧型開刀房，為全換氣空間，包括溫、濕度、房室壓差、光照周期等全部為智慧系統控制，並於2023年榮獲NHQA國家醫療品質獎環境管理領域ESG特別獎。