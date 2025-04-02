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出門注意！清明連假擴散條件轉差 空氣品質多亮橘、紅燈

中央社／ 台北2日電
環境部表示，4日至7日轉偏東風，西半部擴散條件差，PM2.5濃度上升，空氣品質多亮橘燈，局部地區短時間亮紅燈。示意圖。聯合報系資料照
環境部表示，4日至7日轉偏東風，西半部擴散條件差，PM2.5濃度上升，空氣品質多亮橘燈，局部地區短時間亮紅燈。示意圖。聯合報系資料照

環境部今天表示，明天之前受境外臭氧影響，各地空氣品質多為橘色提醒等級；4日至7日轉偏東風，西半部擴散條件差，PM2.5濃度上升，空氣品質多亮橘燈，局部地區短時間亮紅燈。

環境部發布新聞稿表示，今天東北風挾帶境外臭氧移入持續影響至明天，空氣品質多為橘色提醒等級。

4日至7日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，細懸浮微粒（PM2.5）濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預報西半部空氣品質多為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級。

環境部表示，預估8日起台灣降雨增加，局部地區受降雨洗除作用影響，空氣品質可望改善。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出，建議配戴口罩防護。

PM2.5 清明節 環境部 空氣品質

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