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十年後又現腸病毒克沙奇B5死亡案例 一歲男童發病6天亡

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，幼童返家或進食前，皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手。本報資料照片
5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，幼童返家或進食前，皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手。本報資料照片

相隔十年，首見感染腸病毒克沙奇病毒B5型死亡個案。疾管署發言人羅一鈞指出，南部一巷歲多男童 3月上旬開始有發燒及呼吸道症狀，2天後出現抽搐及意識不清等症狀，赴急診就醫診斷為急性腦炎，收住兒科加護病房治療，後續因腦炎病況快速變化，於發病第6天不幸死亡。

依據疾管署監測資料顯示，近期國內整體腸病毒疫情處低點，0至2歲嬰幼兒腸病毒就診人次也處低點，並未上升。根據統計，自從2012年起克沙奇B5重症累計8例，其中2例死亡，前一例發生在2014年。羅一鈞表示，克沙奇B5為較少見的腸病毒型別，該個案為今年首例克沙奇病毒B5感染併發重症，目前疫調中尚無法確定感染來源。

羅一鈞表示，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，包含3例死亡，分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。 腸病毒死亡案例五年同期新高，往年僅0至2例，要嚴密監測疫情變化並提高警覺。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型，與其他多型別腸病毒。

2021年至2024年累計腸病毒重症病例，分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲，分別有0、1、4、8例，請民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

羅一鈞指出，清明假期將至，民眾出遊交流機會增加，容易造成疾病傳播，腸病毒的傳染力強，尤以家庭、人與人互動頻繁的場所最容易傳播，感染腸病毒幼童應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染。

他也提醒家長及教托育人員，特別留意幼兒健康情形及衛生習慣，注意居家及教托環境通風及定時清潔消毒，並教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等與人互動頻繁的場所、返家或進食前，皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，落實生病應在家休息，以確保自身、同學及周遭親友的健康。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

死亡 羅一鈞 腸病毒

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