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清明節必吃潤餅、草仔粿藏熱量陷阱 營養師揭地雷食材

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
潤餅有許多蔬菜內餡，但花生粉、糖粉是熱量陷阱，營養師提醒，另要避開澱粉食材。聯合報系資料照
潤餅有許多蔬菜內餡，但花生粉、糖粉是熱量陷阱，營養師提醒，另要避開澱粉食材。聯合報系資料照

清明節潤餅，跟古代的「寒食節」有關，這一天禁火、禁炊，需事先準備好食物，再以餅皮包裹後食用。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，古代農業社會時，潤餅食材大多是把家裡的剩菜包進去，現在比較常見的有蛋皮、豆芽菜、紅蘿蔔、高麗菜、豆干、肉絲，再撒上花生粉，即成美味的一餐。

潤餅的蔬菜量多，餡料多以汆燙水煮，看似清爽又很有飽足感，但要小心隱藏的熱量陷阱。陳姿吟說，酥脆可口的炸蛋酥、充滿油脂的紅燒肉或香腸，以及花生粉、糖粉等，都容易讓血糖波動、體重飆升。尤其，南部潤餅還包入炒油麵，一捲直逼700大卡，幾乎是一個便當的熱量。

陳姿吟指出，雞蛋、肉類是豐富的蛋白質來源，自家準備潤餅食材時，可將蛋酥換成滷蛋或是蛋絲；紅燒肉換成烤的里肌肉或是舒肥雞胸肉。蔬食者可以多加一些豆干絲，補充蛋白質也補鈣。而習慣油麵口感的人，不妨以蒟蒻麵、洋菜絲代替，一樣有咀嚼感，熱量少了一大半。

潤餅的蔬菜餡料，主要為水煮方式，陳姿吟提醒，不耐熱維生素B、C在烹煮時可能會被破壞，但主要還是「高溫加熱」太久，注意這一點就不會有營養流失的問題。而且，有些高鉀的蔬菜汆燙後，反而有益於腎臟病患者食用。

陳姿吟說，腎臟病患者飲食限制多，需減少攝取高鈉、高鉀和高磷的食品。油麵、香腸屬於高鈉加工食品；花生屬於高磷食物，最好不要食用。而糖尿病患者飲食禁忌較少，潤餅算是適合糖友食用的食物，主要避開油炸方式、澱粉等內餡，多搭配高纖維的蔬菜類。

另外，清明節吃的草仔粿，外皮是以糯米和蓬萊米混合製成，陳姿吟表示，其澱粉含量高，製作時會另加入油脂讓表皮光滑不沾黏，草仔粿個頭雖然不大，加上絞肉、菜脯、油蔥酥等鹹香餡料，一顆也將近300大卡，建議吃一顆為限。

清明節 潤餅 營養師 腎臟病

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