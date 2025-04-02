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太魯閣號事故4周年 交長陳世凱：安全運輸台鐵責無旁貸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
太魯閣號事故今滿4周年，今年紀念活動分為事故現場隧道紀念燈光啟用點燈及紀念音樂晚會。圖／交通部提供
太魯閣號事故今滿4周年，今年紀念活動分為事故現場隧道紀念燈光啟用點燈及紀念音樂晚會。圖／交通部提供

太魯閣號事故今滿4周年，交通部長陳世凱今與罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證、啟用紀念燈光，陳世凱表示，提供安全、優質的公共運輸台鐵責無旁貸，另也多次要求各個公共運輸單位須將「安全」作為最高原則。

台鐵408次太魯閣號列車於2021年4月2日上午，行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，奪走49條寶貴生命、並有數百人受傷。

為悼念2021年4月2日第408次列車事故罹難者，並持續推動鐵路安全改革，罹難者家屬與台鐵公司連續3年舉行紀念音樂會，透過音樂來緬懷摯愛，同時進行反思與檢討。

太魯閣號事故今滿4周年，今年紀念活動分為事故現場隧道紀念燈光啟用點燈及紀念音樂晚會。交通部陳世凱部長今與家屬特別共乘408次列車前往花蓮，共同啟用並見證設置於現場，包含和仁隧道、清水隧道與崇德隧道等3處的「永恆的愛與思念」紀念燈光。

紀念燈光使用白色桔梗花的燈光色，以連續不斷的線型光，象徵時光靜止與永恆一瞬，沉澱思緒、紀念逝者、撫慰生者，藉此紀念燈光，點亮所有旅客的心房，喚起大家對於安全的重視也撫慰家屬的傷痛，並希望台鐵記取對事故的反省，強化落實安全改革。

陳世凱表示，今天回到事故現場，是為了向社會重申，提供安全、優質的公共運輸，台鐵責無旁貸。除了台鐵，也多次要求各個公共運輸單位必須將「安全」作為最高原則，全面落實標準作業程序，讓每位乘客都能平安抵達目的地。民眾信任公共運輸，交通部就必須打造一個安全、舒適、便捷的交通環境。

另外，陳世凱也感謝所有罹難者家屬長期以來的陪伴與督促，讓台鐵能不斷檢視、修正，努力讓旅程變得更安全；今天行經和仁、清水與崇德三座隧道，點亮的是親友的紀念，也是提醒台鐵人時時刻刻不忘這件事。

交通部長陳世凱今與太魯閣號事故罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證啟用3處事故隧道內設置的紀念燈光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今與太魯閣號事故罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證啟用3處事故隧道內設置的紀念燈光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今與太魯閣號事故罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證啟用3處事故隧道內設置的紀念燈光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今與太魯閣號事故罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證啟用3處事故隧道內設置的紀念燈光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今與太魯閣號事故罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證啟用3處事故隧道內設置的紀念燈光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今與太魯閣號事故罹難者家屬共乘408次列車前往花蓮，見證啟用3處事故隧道內設置的紀念燈光。圖／交通部提供

交通部長 公共運輸 台鐵 太魯閣 陳世凱

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