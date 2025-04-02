史博館文物庫房開工 李遠：博物館的身世就是國家的身世

「一個博物館的身世，就是一個城市的身世；一個城市的身世，就是一個國家的身世。」國立歷史博物館今日於新北市中和區舉辦典藏文物庫房新建工程開工祈福儀式，落成後將成為史博館重要的典藏中心。文化部長李遠表示，史博館期待已久的現代化典藏庫房終於在今天動工，象徵文物將有一個新的「家」。

李遠表示，今年是史博館在植物園裡的第70年，也是二次大戰終戰80年，正是藉由博物館回顧台灣歷史變遷的重要時刻。史博館的修復及升級工程自文化部第一任部長龍應台開始構思，歷經5任部長，到去年史博館本館完成整修正式開幕。而史博館的文物也在2017年史博館整建工程啟動時，經過310天的包裝整理、10274人次的參與、累計3813公里大規模搬遷，將文物暫時典藏於各地合作的庫房，直到今天，期待已久的現代化專業典藏庫房終於動工。

李遠指出，這段歷經5任部長的博物館身世，也正如台灣的身世一般，歷經遷徙，也是一棒接一棒的過程。就如同他擔任部長，可能承接著前一任部長的計畫，也可能開啟一個新的計畫，他在此時參與史博館庫房的動土，想到蓋完後，是要留給後代子孫百年以上的使用，「心理上就會覺得一定有責任把事情做好」。

李遠表示，總統賴清德曾說，「文化是一個國家的靈魂」。「那靈魂他的家在哪裡呢？我今天站在這邊，感覺到這個家終於要蓋了，而且等了70年，有一點寂寞，有點安靜，卻有點永恆，文化就是這樣子，好像無所不在，好像又永遠跟著你。」

史博館長洪世佑表示，史博館自1955年建館以來，始終沒有一座現代化的典藏文物庫房。今年建館70周年，興建典藏文物庫房開工是極重要的里程碑。規劃興建地下一層、地上五層鋼筋混凝土的典藏專用建築，總樓地板面積約為 5,000平方公尺（約1500坪），預估在116年年底完工。

洪世佑表示，典藏庫房將創造穩定與適當溫濕度環境，兼具防蟲、防火、防水、防震等各功能，確保文物在安全環境下保存；傳統的庫房較為耗能，但新建典藏庫房設計為綠色及智能的庫房，未來將可達到節能減碳的目標，完備提升博物館整體功能。

史博館表示，典藏庫房除依文物材質分別規劃專屬空間外，並配置有登錄檢疫、消毒除蟲、靜置暫存、修護室、攝影室等空間，讓典藏專業更細緻累積更充實的背景脈絡、建立更完整的修護軌跡。史博館使命妥善保存國家重要的文化資產，建立良好典藏制度與文物保存基礎，讓館藏瑰寶以最佳狀態長存並與社會大眾見面。