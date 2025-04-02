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太魯閣號事故4周年 台鐵斥資逾8000萬設紀念燈光遭質疑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供

台鐵太魯閣號事故今滿4周年，今年除舉行紀念音樂會外，更在事故現場3處隧道設置紀念燈光，今天開始啟用，並於每年4月2日至4月6日點亮，除為罹難者送上最深悼念，同時督促台鐵反省、記取教訓，但經查政府電子採購網發現，這3處隧道紀念燈光設置金額竟高達8138萬2996元，外界質疑價格過於高昂。

台鐵408次太魯閣號列車於2021年4月2日上午，行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，奪走49條寶貴生命、並有數百人受傷。

今天是太魯閣號事故4周年，為悼念事故罹難者，台鐵過去3年均與罹難家屬舉行紀念音樂會，透過紀念與反思，成為持續推動鐵路安全改革的力量；而今年除舉行紀念音樂會外，也在事故現場3處隧道設置紀念燈光。

台鐵表示，在家屬的建議下，今年特別於事故現場3處隧道完成設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，未來將於每年的4月2至6日點亮，除紀念已離去的摯愛，也提醒通過的旅客持續關注督促台鐵安全改革，並提醒每一名台鐵員工，謹記鐵路安全的重要

紀念燈光設置地點包含和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，以事故發生的時間點為核心設計，透過不同燈光配置，串聯時間、空間與思念。

台鐵指出，第1段和仁隧道，設置9盞琥珀光及28盞白光，代表事故當下的時間點9時28分；當燈光亮起，在眼前留下軌跡，彷彿是一顆顆閃耀的星辰，訴說著那些不曾、也不能被遺忘的名字。

第2段清水隧道，以線條狀的白光帶領眾人進入靜止與永恆的時間，藉此沉澱思緒、紀念逝者、撫慰大眾；第3段崇德隧道，再度亮起的28盞白光及9盞琥珀光，無聲卻帶著強烈的盼望，象徵9時28分的時光倒轉，盼望能回到事故前的日常，願憾事不再發生。

台鐵表示，紀念燈光將於每年4月2日至6日點亮，為罹難者送上最深的悼念，另透過紀念燈光的設置，台鐵期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來所有旅客的安全。

台鐵設置紀念燈光立意良善，但不少人質疑，台鐵高層日前為要求基層省電進行各項措施，但經查政府電子採購網發現，這3處隧道紀念燈光設置金額竟高達8138萬2996元，質疑價格過於昂貴，認為設置紀念燈光不僅勞民傷財，還可能影響司機員駕駛、無法辨識隧道內人車號誌，應將經費用於改善老舊設備、提升行車安全等預算上。

太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供
太魯閣號事故今滿4周年，台鐵除持續舉辦紀念音樂會外，今年更斥資逾8000萬在3處事故隧道設置紀念燈光，外界質疑價格過於昂貴，認為經費鞥ㄧ用於改善老舊設備及提升行車安全等預算上。圖／台鐵提供

台鐵 音樂會

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