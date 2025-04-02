台大研究曝青少年自殺死亡率升 她指心理健康與社會支持是政策重點

國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心於今年兒童節前夕發表《OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較2024年版》，將台灣指標與OECD國家比較，數據揭示，青少年自殺死亡率從2021年每10萬人4.5人，於2023年上升至每10萬人7人。

台大社會系副教授郭貞蘭表示，報告書涵蓋95項指標，本次台大則聚焦於家庭與個人發展兩項主軸，呈現台灣於相關指標上的變化，並與OECD國家相較，發現台灣在兒少家庭組成、發展與權益上仍有其隱憂。

郭貞蘭表示，台灣青少年心理健康問題日益嚴重，反應於青少年自殺死亡率上升，2023年上升至每10萬人7人，青少年心理健康與社會支持應是政策制定的重點。

台大健康行為與社區科學研究所所長張書森分析，年輕族群自殺率上升的同時，我國的父母離婚率也略升，而網路使用率則呈現大幅上升，三者趨勢呈正相關。再者，青年族群對輕生的態度也有所改變，15至24歲人多數的受測者對輕生採正面的態度，同意自殺是個人權利，「常模確實在改變。」

張書森說，也因自媒體、社群興起，青少年自我傷害的描述更容易在同儕場傳播、接觸，部分名人的言論也更容易對青少年造成影響。

張書森建議，應建立安全的網路使用環境，如規範網路、媒體、戲劇相關內容，避免模仿效應和輕生行為常態化，再者，應提供青少年家長安全使用網路的方式，並利用網路提供求助資源與管道。環境上則能限制致命的自殺工具，如推動校園防墜，並減少青少年對輕生可行性的認知。

此外，本次調查也揭示，台灣的家庭結構亦發生明顯變化，台灣夫妻家庭占比由2011年57.24%下降至2023年的52.78%；單親家庭比例於2011年至2023年期間，也由10.12%上升至15.4％；單親家庭比例由2011年9.31%上升至2023年10.57%。

中研院社會學研究所研究員吳齊殷表示，台灣一直有認為家庭正在解體的論述，但台灣的數據與國際標準並無太大差異。近年世界各國多面臨夫妻家庭數下降、育有子女的家庭數亦降，而台灣的單人家戶近年也持續攀升中，背後反映的也許是價值理念的選擇，應持續留意，但不必對此感到過度恐慌。

吳齊殷也指出，面對家庭結構改變，歐美社會已經有妥適的安排，如同居男女的後代同樣可擁有正式的身份地位、同樣受社會的善待，台灣也能以此著眼，而非只是擔心有婚姻關係的家庭正在減少。

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