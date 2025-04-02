快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

台日憨寶貝藝術共創 跨海展覽一場生命對話

中央社／ 台北2日電

台日跨國心智障礙憨寶貝攜手藝術共創，日本永續社會設計師跨海將障礙者「最擅長的事」發揮到極致，這場展覽從4日起在台北開展，越洋傳遞一場生命深刻對話與獨特創意。

在台北古亭育成社福基金會夢想工坊的阿雅（化名），是輕度心智障礙者，聽著台灣藝術教師劉惠說明植物從種子、發芽到茂密成蔭的循環，她拿起桌上彩筆與海綿創作明信片，儘管空間感不一，但意外協調，「我回家路上看到的大樹旁邊長著就是紅紅的花」，她笑到瞇起眼睛說。

這是這場跨海合作的縮影，遠在日本輕井澤工作坊的憨寶貝畫出植物的莖葉，種子跨海到台灣育成社福基金會，憨寶貝為這幅畫添加花朵，在「想像的世界」共同創作，這次展覽由成立支持心智障礙者就業的行動Konst（コンスト）、來自日本輕井澤設計師須長檀共同策辦。

該展覽名稱為「森の光と息」 ，意為森林裡的光與氣息。須長檀近期透過新聞稿分享，尋找繪畫題材並不容易，特別是「想像的世界」更是難以描繪。在工作坊中利用植物或水果種子激發創作者想像力，以描繪種子發芽成長過程，讓創作者擴展到自己的想像世界。

這並非單純臨摹漫畫角色，是讓創作者真正發揮獨特創意。須長檀回憶起首次拜訪社福機構時的心情，深受機構老師與憨寶貝深厚的愛所感動。他說，這種關係不同於教師與學生，創作者像孩子般純粹，忠實表達當下感動的直覺思維，老師與創作者的互動建立在親密與溫暖的信任上。

藝術台日接力，由一張明信片搭起兩地憨寶貝自我培力與賦能的橋樑。「森の光と息」展覽將從4月4日起，在台北市一嶼ISland展出這個想像世界的不一樣天馬行空，享受台日憨寶貝共創，所帶來的豐富想像世界。

育成社福基金會表示，一棵種子看似不起眼，跨海傳遞，源源不絕，生生不息。透過這次展覽，也將基金會累積近10年的藝術培力能量展現於台灣民眾面前，更讓國際看見台灣，有朝一日，作品將與企業開發成令人耳目一新的文創品。

創作者 日本 設計師

延伸閱讀

2025癌症論壇／職業軍人七年抗癌，靠化療、標靶治療終於盼到女兒讀大學

2025國泰青年節熱血登場 客戶子女獎學金、3 x 3籃球賽

康是美專業醫美節推「seventeen明信片拼圖」加價購

「培力英檢」，大學生面對EMI、申請頂大研究所或出國留學的秘密法寶

相關新聞

清明連假避塞車！最佳出發時間、國道收費與高乘載管制一次看

明日即將展開為期4天的清明連假，為因應民眾返鄉、出遊需要，各疏運單位已規劃相關交通疏導管制措施，並全力加開班次疏運，以下為《聯合新聞網》整理，清明節交通疏運措施…

托嬰定型化契約預告修正 家長提供藥單避免餵藥案重演

2023年新北市幼兒園餵藥案震驚社會，並引發教保員與家長關係緊張，托嬰中心孩童年齡為0至2歲，無法自行表達意願，餵藥過程...

史博館文物庫房開工 李遠：博物館的身世就是國家的身世

「一個博物館的身世，就是一個城市的身世；一個城市的身世，就是一個國家的身世。」國立歷史博物館今日於新北市中和區舉辦典藏文...

太魯閣號事故4周年 台鐵斥資逾8000萬設紀念燈光遭質疑

台鐵太魯閣號事故今滿4周年，今年除舉行紀念音樂會外，更在事故現場3處隧道設置紀念燈光，今天開始啟用，並於每年4月2日至4...

台大研究曝青少年自殺死亡率升 她指心理健康與社會支持是政策重點

國立台灣大學中信兒家研究中心於今年兒童節前夕發表《OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較2024年版》，將台灣指...

兒童節選禮留意標識 標準局：針頭玩具不合格勿購買

兒童節即將到來，經濟部標準檢驗局提醒，挑選玩具時記得認明貼有「商品檢驗標識」，史萊姆黏液等新興玩具近期受學童喜愛，不過標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。