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80歲老翁罹患胃癌 內視鏡黏膜下剝離術成功切除腫瘤

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
黃耀光醫師透過內視鏡黏膜下剝離術，切除胃癌。圖／南投醫院提供
黃耀光醫師透過內視鏡黏膜下剝離術，切除胃癌。圖／南投醫院提供

南投80歲黃姓老翁血便、腹痛就醫，南投醫院診斷罹患胃癌一期，老翁身體虛弱，開刀風險大，醫師採「內視鏡黏膜下剝離術」（ESD）成功切除腫瘤，術後也不需化療、放射治療，保有良好生活品質。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光說，病患就醫時透過胃鏡檢查，發現7公分的病灶，手術是胃癌主要的治療方式，但考量病人年紀較大，又有高血壓、心臟病、貧血，幾年前還動過腹主動脈瘤手術，術後產生併發症機率較高，若傷口恢復不好又增加感染風險。

還好，患者是表淺型胃癌，腫瘤位於胃壁黏膜層，尚未轉移至淋巴結或其他器官，經醫師全面評估後，安排使用「內視鏡黏膜下剝離術」治療。

透過內視鏡去切除黏膜層病灶，不需要手術切除或重建器官，外觀上沒有任何傷口，恢復速度比傳統手術快，還能在術後保持正常的飲食功能。不過目前健保尚未給付內視鏡黏膜下剝離術，建議病人可與醫師討論及諮詢，選擇適合自己的治療方式。

衛生福利部死因統計以及國健署癌症登記資料指出，胃癌是國人十大癌症死因第8位，也位居國人十大癌症發生人數第8位，由於胃癌早期症狀沒有特異性，容易被忽略，建議有胃癌家族史和其他胃癌風險因子患者，定期接受胃鏡篩檢，有機會發現早期病變，早期治療。

透過內視鏡觀察患者位於胃壁黏膜層的腫瘤（黃圈處）。圖／南投醫院提供
透過內視鏡觀察患者位於胃壁黏膜層的腫瘤（黃圈處）。圖／南投醫院提供

手術 胃癌 醫師

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